«Белоруснефть»: в этом году рассчитываем добыть не меньше 160 тысяч тонн нефти в Эквадоре

Новости Беларуси. От ремонтного сервиса до разработки месторождений под ключ – белорусские нефтяники активно развивают международные проекты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Только в России в 2020 году белорусы впервые в истории добудут миллион тонн углеводородов. Весь спектр белорусского нефтесервиса сегодня востребован и в Украине. Причём на то, чтобы заработать здесь безупречную репутацию, белорусам понадобилось всего несколько лет.

Денис Воробьёв, заместитель генерального директора ГПО «Белоруснефть»:

Мы чувствуем себя на этом рынке уверено. Мы подтвердили сегодня свою техническую квалификацию, оснащённость. Заказчики это видят и приглашают нас в тендера, которые не публикуются на общих основаниях. В этих тендерах мы участвуем и даже побеждаем, и забираем те объёмы, которые традиционно забирали украинские компании.





Уверенно развивается нефтяной проект и в Эквадоре. На месторождении белорусы инфраструктуру для нефтедобычи создавали с нуля.

Андрей Бохан, начальник управления внешнеэкономической деятельности ГПО «Белоруснефть»:

Мы несколько лет уже развиваем наш добычной проект в Эквадоре. И каждый год добываем всё больше и больше. Если в 2019-м мы добыли 135 тысяч тонн нефти, то в этом рассчитываем добыть не меньше 160 тысяч тонн нефти в этой стране.