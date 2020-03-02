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«Белоруснефть»: в этом году рассчитываем добыть не меньше 160 тысяч тонн нефти в Эквадоре

02 марта 2020 10:52
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Новости Беларуси. От ремонтного сервиса до разработки месторождений под ключ – белорусские нефтяники активно развивают международные проекты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Белоруснефть»: в этом году рассчитываем добыть не меньше 160 тысяч тонн нефти в Эквадоре-1

Только в России в 2020 году белорусы впервые в истории добудут миллион тонн углеводородов. Весь спектр белорусского нефтесервиса сегодня востребован и в Украине. Причём на то, чтобы заработать здесь безупречную репутацию, белорусам понадобилось всего несколько лет.   

«Белоруснефть»: в этом году рассчитываем добыть не меньше 160 тысяч тонн нефти в Эквадоре-4

Денис Воробьёв, заместитель генерального директора ГПО «Белоруснефть»:  
Мы чувствуем себя на этом рынке уверено. Мы подтвердили сегодня свою техническую квалификацию, оснащённость. Заказчики это видят и приглашают нас в тендера, которые не публикуются на общих основаниях. В этих тендерах мы участвуем и даже побеждаем, и забираем те объёмы, которые традиционно забирали украинские компании.  

«Белоруснефть»: в этом году рассчитываем добыть не меньше 160 тысяч тонн нефти в Эквадоре-7



Уверенно развивается нефтяной проект и в Эквадоре. На месторождении белорусы инфраструктуру для нефтедобычи создавали с нуля.  

«Белоруснефть»: в этом году рассчитываем добыть не меньше 160 тысяч тонн нефти в Эквадоре-9

Андрей Бохан, начальник управления внешнеэкономической деятельности ГПО «Белоруснефть»:   
Мы несколько лет уже развиваем наш добычной проект в Эквадоре. И каждый год добываем всё больше и больше. Если в 2019-м мы добыли 135 тысяч тонн нефти, то в этом рассчитываем добыть не меньше 160 тысяч тонн нефти в этой стране.   

«Белоруснефть»: в этом году рассчитываем добыть не меньше 160 тысяч тонн нефти в Эквадоре-12



Активная работа на внешних рынках это не только имидж, но и ощутимый экономический эффект. В 2020 году почти каждая вторая тонна углеводородов, добытая белорусскими нефтяниками,  за пределами нашей страны.

# Нефть в Беларуси # Экономика # Денис Воробьёв # Андрей Бохан # Фотофакт

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