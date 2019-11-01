Новости экономики за 01.11.2019

Новости Беларуси. Начался очередной приём заявок от предприятий малого бизнеса на участие в конкурсе инвестиционных проектов для получения государственной финансовой поддержки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идёт об инвестпроектах по созданию и развитию различных производств, в том числе по выпуску энерго- и ресурсосберегающей продукции, продаже импортозамещающих и экспортоориентированных товаров, а также внедрению новых технологий.

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Господдержка оказывается в форме предоставления денег на условиях займа в размере до 204 тысяч рублей и имущества в лизинг на такую же сумму со сроком возврата до 5 лет.

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