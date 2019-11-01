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Новости экономики за 01.11.2019

01 ноября 2019 17:27
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Новости Беларуси. Начался очередной приём заявок от предприятий малого бизнеса на участие в конкурсе инвестиционных проектов для получения государственной финансовой поддержки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Новости экономики за 01.11.2019-1

Речь идёт об инвестпроектах по созданию и развитию различных производств, в том числе по выпуску энерго- и ресурсосберегающей продукции, продаже импортозамещающих и экспортоориентированных товаров, а также внедрению новых технологий.

Нацбанк сохраняет прогноз по инфляции на уровне около 5 %

Господдержка оказывается в форме предоставления денег на условиях займа в размере до 204 тысяч рублей и имущества в лизинг на такую же сумму со сроком возврата до 5 лет.

БЕЛОРУССКАЯ ТАМОЖНЯ ПРОВОДИТ МОДЕРНИЗАЦИЮ ПУНКТОВ ПРОПУСКА

Новости экономики за 01.11.2019-4

Белорусская таможня в рамках проекта международной технической помощи проводит модернизацию вычислительных сетей в пунктах пропуска «Брузги» и «Берестовица». Порядка миллиона евро на это выделяет Евросоюз.

Возвращать деньги за товар необязательно на карту, с которой он оплачен

В результате замены устаревшего оборудования сократится время проведения таможенного контроля и значительно усилится безопасность хранения и передачи информации, в том числе персональных данных граждан, пересекающих границу.

Почта выпустит марки «История денежных знаков Беларуси»

# Предприятия Беларуси # Экономика # Сергей Савицкий # Фотофакт

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