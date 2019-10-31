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«Любому аграрию надо будет заводить свою страничку». В Беларуси создают единую информационную систему точного земледелия

31 октября 2019 17:04
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Чтобы развивать технологии без пробуксовки, пионеры точного земледелия надеются на товарищей из Минсельхозпрода. В умах руководителей подведомственной машиноиспытательной станции план готов, рассказали в программе «Специальный репортаж».

«Любому аграрию надо будет заводить свою страничку». В Беларуси создают единую информационную систему точного земледелия-1

Александр Ващула, директор Белорусской машиноиспытательной станции:
Мы готовы платить больше за то, что будет лучше. Мы сейчас разрабатываем техническое задание на создание единой информационной системы точного земледелия. Любому аграрию надо будет заводить свою страничку и там, в этой системе работать. Она будет для него бесплатная. И вот это станет стимулом для внедрения точного земледелия.

# Сельское хозяйство # Экономика # Александр Ващула

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