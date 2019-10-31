Алексей Богданов: «Растут поставки белорусского продовольствия в страны ЕС. Снижаем долю зависимости от одного рынка – РФ»

Интервью эксперта – в программе «Специальный репортаж». Читайте в материале: – французские компании хотят выращивать виноград в Беларуси – почему нужно сохранять крупнотоварное производство Есть такое понятие – «продовольственная корзина». Так она выглядела в начале 90-ых. Пустые полки и разруха. Те, кому пришлось засевать бесхозную в годы оголтелой демократии ниву – сами когда-то жили впроголодь. Алексей Богданов, начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Мы стояли в очередях за «ножками Буша». И приезжали в этот магазин, скупали по 2-3 контейнера, везли домой, размораживали, раскладывали по полочкам, чтобы было что покушать. Сейчас уже не пике, а взлет экспортного АПК. Например, во время недавнего визита главы государства в Нур-Султан аграрии подписали контракты на миллион долларов. Легче назвать страны, куда не добралось белорусское продовольствие.

Алексей Богданов:

У нас рост экспорта продовольственных товаров составил 3,2%, а это 3,5 миллиарда долларов США. Мы плюсуем к уровню прошлого года. Что интересно, даже растут даже поставки экспорта белорусского продовольствия в страны Европейского Союза. Снижаем долю зависимости от одного рынка – Российской Федерации. Надо понимать, что, на самом деле, и смысла нет так быстро всё это сокращать, потому что наши товары в России любят, их уважают, за ними стоят в очереди. Как колоны в виде колосьев подпирают главный фасад министерства, так и СПК и ОАО держат на своих плечах агрогородки. Не сохранили бы прообразы колхозов – потеряли бы деревню, а значит и страну. Алексей Богданов:

6% ВВП, 16% всего экспорта, 8% населения, которое занято, трудоспособного в сельском хозяйстве. Это не только эти голые цифры. В первую очередь, это пятая часть населения, которая живёт на сельских территориях. Беларусь – в пятёрке молочных держав мира. 60 процентов экспортных объёмов – мясомолочная продукция. В стране полтора миллиона голов дойного стада.