Возвращать деньги за товар необязательно на карту, с которой он оплачен

Новости Беларуси. При возврате товара, оплаченного банковской картой, покупатель вправе требовать зачисления денежных средств на любую свою карту, а необязательно на ту, которой покупка была оплачена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот спорный момент разъяснило антимонопольное ведомство.

В законе содержится только требование к форме возврата денег – наличная или безналичная. При этом там не прописан обязательный возврат на ту карту, с которой производилась оплата.

Таким образом, продавец не имеет право отказать потребителю, если на момент расторжения договора у него отсутствует соответствующая карточка. Кроме того, стороны могут договориться и о другой форме возврата, к примеру, наличными деньгами.