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Почта выпустит марки «История денежных знаков Беларуси»

01 ноября 2019 17:29
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Новости Беларуси. Наша национальная валюта, белорусский рубль, в этом году отмечает своё 25-летие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Почта выпустит марки «История денежных знаков Беларуси»-1

Почта не осталась в стороне от такого значимого события и 4 ноября выпускает в обращение почтовые марки «История денежных знаков Беларуси». На трёх миниатюрах представлены банкноты разных лет: от «зайчиков» до современных. Тираж каждой из них – 72 тысячи штук. Марки также отпечатаны в малом листе тиражом 15 тысяч штук.

Больше новостей экономики за 1 ноября здесь

# Почта Беларуси # Культура # Фотофакт

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