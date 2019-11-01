Почта выпустит марки «История денежных знаков Беларуси»

Новости Беларуси. Наша национальная валюта, белорусский рубль, в этом году отмечает своё 25-летие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почта не осталась в стороне от такого значимого события и 4 ноября выпускает в обращение почтовые марки «История денежных знаков Беларуси». На трёх миниатюрах представлены банкноты разных лет: от «зайчиков» до современных. Тираж каждой из них – 72 тысячи штук. Марки также отпечатаны в малом листе тиражом 15 тысяч штук.