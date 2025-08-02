Сильнейшее за последние 70 лет землетрясение на Камчатке разбудило сразу пять вулканов. Ключевская сопка уже начала извергать лаву. Гора выбрасывает пепел на высоту до 10 километров. В связи с этим объявлен оранжевый код авиационной опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксперты связывают всплеск вулканической активности с афтершоками, которые продолжили сотрясать Камчатку после основного удара 30 июля. За последние трое суток было зафиксировано более 120 повторных толчков. К счастью, катастрофических разрушений и жертв удалось избежать.

Тем временем подземные толчки породили цунами: волны дошли до Японии и США, а на Северных Курилах их высота превысила три метра.