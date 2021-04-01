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Новости экономики за 01.04.2021

01 апреля 2021 16:02
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Новости Беларуси. Какие молочные продукты белорусского производства лидируют у российских импортеров? Госстандарты на какую продукцию впервые начали действовать в Беларуси и какие изменения кредитования жилья анонсировал Беларусбанк?

Наталья Надольская с новостями деловой сферы в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости экономики за 01.04.2021-1

БЕЛАРУСЬ НАРАСТИЛА ПОСТАВКИ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК

С начала 2021 года увеличились поставки молочных продуктов на российский рынок. За первый месяц + 14 % к общему объему. Россияне стали больше покупать мороженого белорусского производства. Если по итогам 2020 года это были 39 % импорта мороженого, то по итогам января – уже 60 %.

Важнейшим молочным продуктом, импортированным Россией в январе, стали сыры. В стоимостном выражении на них пришлось около 46 % всех поставок. Второе место у сливочного масла. Беларусь намного опережает прочие страны, отгружающие молочную продукцию российским потребителям. Белорусские поставщики занимают лидирующие позиции практически по всем видам молочки.

Новые стандарты на колбасные изделия начали действовать в Беларуси с 1 апреля

Новости экономики за 01.04.2021-4

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРОЕЗДНЫЕ БИЛЕТЫ НАЧАЛИ ПРОДАВАТЬ В БРЕСТЕ

Электронные проездные билеты начали продавать в Бресте. Все городские автобусы и троллейбусы технически подготовлены и оснащены для приема необходимых платежей. На первом этапе будут доступны новые виды проездных на определенное количество поездок при оплате через программу TIX. Через приложение «Оплати» пассажиры смогут, кроме разовых билетов, приобрести проездные билеты на месяц. После проведения тестовых испытаний и готовности операторов линейка билетов будет дополнена всеми видами проездных.

Беларусбанк снизил кредитную ставку на покупку жилья и автомобилей GEELY

Новости экономики за 01.04.2021-7

СТАРТУЕТ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА»

Министерство экономики объявило о старте ежегодного национального конкурса «Предприниматель года». Заявку на участие можно подать до 1 июня. Конкурс проводится среди юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по ряду номинаций в зависимости от сферы работы и времени существования бизнеса. Победители конкурса поощряются солидной денежной премией до 100 базовых величин.  

# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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