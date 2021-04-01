Новости экономики за 01.04.2021

Новости Беларуси. Какие молочные продукты белорусского производства лидируют у российских импортеров? Госстандарты на какую продукцию впервые начали действовать в Беларуси и какие изменения кредитования жилья анонсировал Беларусбанк?

БЕЛАРУСЬ НАРАСТИЛА ПОСТАВКИ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК

С начала 2021 года увеличились поставки молочных продуктов на российский рынок. За первый месяц + 14 % к общему объему. Россияне стали больше покупать мороженого белорусского производства. Если по итогам 2020 года это были 39 % импорта мороженого, то по итогам января – уже 60 %.

Важнейшим молочным продуктом, импортированным Россией в январе, стали сыры. В стоимостном выражении на них пришлось около 46 % всех поставок. Второе место у сливочного масла. Беларусь намного опережает прочие страны, отгружающие молочную продукцию российским потребителям. Белорусские поставщики занимают лидирующие позиции практически по всем видам молочки.