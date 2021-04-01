Александр Лукашенко: дошло до того, что некоторые из магазинов и супермаркетов отказывались брать к реализации белорусские товары

Новости Беларуси. О защите внутреннего рынка, недопущении необоснованного роста цен и о прогнозах по инфляции – эти вопросы 1 апреля во внимании Президента. Александр Лукашенко принял с докладом Николая Снопкова и Владимира Колтовича, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Потому сегодня как никогда важно защищать внутренний рынок и отечественного производителя. Это задача для всех госорганов, а поручение Правительству – строгий контроль за их выполнением. Люди должны видеть на полках в магазинах как можно больше качественных товаров белорусского производства в широком ассортименте и по доступным ценам. Пристальное внимание за необоснованным ростом стоимости продуктов и лекарств по-прежнему остается. МАРТ продолжит госрегулирование цен на социально значимые товары до конца июня.

Обсуждаемые темы сегодня особенно актуальны. Продолжительная пандемия коронавируса дает о себе знать во многих направлениях. Не нужно быть экспертом, чтобы понимать: у мировой экономики по-прежнему туманное будущее. За собой это тянет и нарастающее социальное недовольство.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вопрос защиты внутреннего рынка и отечественного товаропроизводителя – вопрос номер один. Мы производим. Пусть наш рынок небольшой. Но надо конкурентным образом, естественно, не отдавать никому этот рынок. Мы, конечно, должны помнить о наших обязательствах в рамках евразийского экономического пространства. Но тем не менее есть большие вопросы и к органам управления, которые должны контролировать и принимать соответствующие меры по защите внутреннего рынка и наших товаропроизводителей.

Здесь нам мудрить, хитрить, прятать какие-то вопросы нет необходимости. Мы сегодня производим огромный спектр товаров потребления, начиная от продовольственных и заканчивая непродовольственными товарами. А в отдельных наших так называемых супермаркетах и магазинах мы этого не видим. Дошло до того, что некоторые из них (это уже правоохранительные органы разбираются) просто отказывались брать к реализации белорусские товары.

Я не буду их называть – эти компании. Но очень жаль, Владимир Васильевич (Колтович. – Прим. ред.), что это не от вас информация Президенту поступила. Это говорит о том, что те поручения, которые мною даны вам прежде всего, профсоюзам и депутатам (правительство мы из этого списка не исключаем, естественно), как минимум не совсем исполняются. Подобные вещи надо не просто пресекать, а выжигать каленым железом.