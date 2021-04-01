Новые стандарты на колбасные изделия начали действовать в Беларуси с 1 апреля

Новости Беларуси. С начала месяца начали действовать новые госстандарты на колбасные изделия. Речь о продуктах из термически обработанных ингредиентов – паштетах, зельцах и кровяных колбасах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Госстандарты на эту продукцию разработаны в стране впервые. Раньше все это производилось только по техническим условиям, поэтому изготовители имели размытые ограничения при определении требований к качеству. В результате потребители часто разочаровывались. По новым стандартам особое внимание уделяется сырью, упаковке, маркировке. Применение новых стандартов обеспечит больше возможностей для повышения качества продукции.