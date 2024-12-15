Новикова: Оман заинтересован в белорусской беспилотной технике
Когда Александр Лукашенко прилетел в Маскат, его встречала рота почетного караула, исполнялись национальные гимны. То есть все на самом высоком уровне, хотя визит носит рабочий характер. Но это и говорит о статусности гостя и в целом наводит на мысли, что таким образом хотели сказать в Омане, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.
Повсюду ладан. Оман – главный импортер этого благовония в страны арабского мира. Все это формализация содержательных отношений, которые заложены 17 лет назад. Тогда это был первый и исторический визит. Александр Лукашенко за столом переговоров с султаном Кабусом. Его второе имя – «Арабский чудотворец». Он принял Оман после британского владычества. Тогда эта страна стояла на бездорожье. Сейчас по числу дорог – мировой лидер. Султан Кабус выстраивал путь независимости. Это тоже сблизило лидеров. Но главное, Беларусь – источник компетенций и качественных товаров для нефтеносной страны, которая занялась диверсификацией своей экономики.
Ирина Новикова, доктор экономических наук:
У них в основном работают иностранные рабочие, а они проводят политику оманизации, чтобы больше жителей Омана в различных секторах принимали участие. То есть работали, скажем так. И они заинтересованы в беспилотной технике. Я почему об этом детально рассказываю, потому что им интересна не просто техника сельскохозяйственная как таковая, а именно та, которая беспилотная. Поэтому мы можем в нынешних условиях поставить нашу сельскохозяйственную технику.
Укрепить позиции на Ближнем Востоке – Лукашенко встретился с Султаном Омана. Подробности.