Новикова: Оман заинтересован в белорусской беспилотной технике

Когда Александр Лукашенко прилетел в Маскат, его встречала рота почетного караула, исполнялись национальные гимны. То есть все на самом высоком уровне, хотя визит носит рабочий характер. Но это и говорит о статусности гостя и в целом наводит на мысли, что таким образом хотели сказать в Омане, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Повсюду ладан. Оман – главный импортер этого благовония в страны арабского мира. Все это формализация содержательных отношений, которые заложены 17 лет назад. Тогда это был первый и исторический визит. Александр Лукашенко за столом переговоров с султаном Кабусом. Его второе имя – «Арабский чудотворец». Он принял Оман после британского владычества. Тогда эта страна стояла на бездорожье. Сейчас по числу дорог – мировой лидер. Султан Кабус выстраивал путь независимости. Это тоже сблизило лидеров. Но главное, Беларусь – источник компетенций и качественных товаров для нефтеносной страны, которая занялась диверсификацией своей экономики.