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Такое будет впервые. Рассказываем, какие новшества обещают на Форуме регионов Беларуси и России в 2021 году

13 июня 2021 19:57
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Новости Беларуси. В конце июня пройдет 8-й Форум регионов Беларуси и России. Планируется, что сумма подписанных контрактов может составить 900 миллионов долларов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Такое будет впервые. Рассказываем, какие новшества обещают на Форуме регионов Беларуси и России в 2021 году-1

Обещанное новшество – на полях «большого» Форума регионов состоится и молодежный. Впервые. Как раз 2 июля исполнится год Молодежному парламенту Беларуси.

Анатолий Исаченко: Форум регионов Беларуси и России пройдёт в гибридном формате

Такое будет впервые. Рассказываем, какие новшества обещают на Форуме регионов Беларуси и России в 2021 году-4

Егор Макаревич, председатель Молодежного совета при Национальном собрании Беларуси:
Мы уверены, что, помимо того, что это знаковое для органов молодежного парламентаризма двух стран событие, мы это соглашение будем насыщать конкретной работой. Потому что тот текст, который мы сегодня согласовали, помимо этого соглашения, безусловно, будет определенный план по реализации этого соглашения, в том числе двусторонние мероприятия. Форум регионов значим, в том числе для молодежи. Уже традиционно молодежная парламентская повестка присутствует на Форуме регионов.

# Беларусь-Россия # общество # Егор Макаревич # Кристина Федорович # Фотофакт

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