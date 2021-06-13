Такое будет впервые. Рассказываем, какие новшества обещают на Форуме регионов Беларуси и России в 2021 году

Егор Макаревич, председатель Молодежного совета при Национальном собрании Беларуси:

Мы уверены, что, помимо того, что это знаковое для органов молодежного парламентаризма двух стран событие, мы это соглашение будем насыщать конкретной работой. Потому что тот текст, который мы сегодня согласовали, помимо этого соглашения, безусловно, будет определенный план по реализации этого соглашения, в том числе двусторонние мероприятия. Форум регионов значим, в том числе для молодежи. Уже традиционно молодежная парламентская повестка присутствует на Форуме регионов.