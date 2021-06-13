Андрей Шевченко о Форуме регионов: подписать соглашения не самое главное, важно, что мы их реализуем

Новости Беларуси. В конце июня пройдет уже 8-й по счету Форум регионов Беларуси и России. Планируется, что сумма подписанных контрактов может составить 900 миллионов долларов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Портфель взаимовыгодных предложений готовят все регионы Беларуси. Особо большие надежды на «Могилевхимволокно», «Белнефтехим» и Гродненский мясокомбинат. Россия покупает более половины того, что мы продаем. В основном это продукты и техника. К примеру, всем известные карьерные самосвалы БелАЗ.