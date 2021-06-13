Андрей Шевченко о Форуме регионов: подписать соглашения не самое главное, важно, что мы их реализуем
Новости Беларуси. В конце июня пройдет уже 8-й по счету Форум регионов Беларуси и России. Планируется, что сумма подписанных контрактов может составить 900 миллионов долларов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Портфель взаимовыгодных предложений готовят все регионы Беларуси. Особо большие надежды на «Могилевхимволокно», «Белнефтехим» и Гродненский мясокомбинат. Россия покупает более половины того, что мы продаем. В основном это продукты и техника. К примеру, всем известные карьерные самосвалы БелАЗ.
Андрей Шевченко, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации:
Предприятия – для нас очень важно, конечно, и машиностроение, то, что сегодня очень развито у вас, и научно-техническое, гуманитарное, а уж культурное сотрудничество. Когда приезжают наши друзья с культурными программами в Российскую Федерацию – это праздник на самом деле, это событие. И плюс есть экономический эффект. Такое общение, наверное, ничем не заменишь, это дорогого стоит.
Такое будет впервые. Рассказываем, какие новшества обещают на Форуме регионов Беларуси и России в 2021 году?
Андрей Шевченко:
Действительно, ежегодно информацию о реализации подписанных в рамках форума документов… Мы реализуем – это очень важно. Не самое главное – подписать, а очень важно, как они реализуются. И хочется сказать, что, безусловно, подписание таких взаимовыгодных в целом соглашений способствует повышению уровня социально-экономического развития регионов, конечно, укреплению взаимоотношений. В этом году еще, наверное, будет новшество – это подписание между молодежными палатами.
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Андрей Шевченко:
Мы же понимаем, что подписание соглашений может быть не только в области экономики. Если брать, допустим, по прошлому году, то между органами власти Республики Беларусь и Российской Федерации были подписаны семь основных соглашений. Это Республика Башкортостан, Кабардино-Балкария, Коми, Ставропольский край, Курская, Самарская области, Ямало-Ненецкий автономный округ. Абсолютно разные направления.