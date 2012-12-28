Новая молочно-товарная ферма, подшефная МАЗу, открылась в Минской области

Новости Беларуси. В Березинском районе Минской области открылась новая молочно-товарная ферма. Объект на 200 молочных коров с доильным залом построили в подшефном сельхозпредприятии МАЗа. Автомобильный гигант стал основным инвестором строительства. С нуля животноводческий комплекс возвели менее чем за три месяца. Сейчас в доильном зале устанавливают оборудование, после чего коров переведут в новое здание.

Виктор Красненко, заместитель генерального директора ОАО «МАЗ»:

Мы работаем для страны, для людей. И то, что было сказано нашим Президентом, что мы готовы иметь 5 миллиардов долларов на нашей продукции, вот, это воплощение этого, оно так должно и быть. Во-первых, это сокращение энергозатрат, сокращение численности рабочего персонала, улучшение условий труда, содержание животных. Все на лицо будет.

В целом, в Минской области программа по модернизации молочно-товарных ферм реализуется успешно. Из более чем 300 объектов половина уже введена в строй, на оставшихся налаживают оборудование. Несколько комплексов, которые начали строить с нуля, будут сданы уже в следующем году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.