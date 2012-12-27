В Казахстане откроют сборку и ремонт «БелАЗов»

Новости Беларуси. Пять совместных с Беларусью проектов вошли в карту индустриально-инновационного развития Казахстана. Об этом 26 декабря заявил посол этой страны в Беларуси.

Речь шла о совместных производствах на территории центрально-азиатского государства. Это сборка и ремонт «БелАЗов», сельхозтехники, медоборудования. Также планируется возведение молочных заводов полного цикла.

Для согласования позиций в начале будущего года Беларусь посетят руководители регионов Казахстана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нургали Булегенов, чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Республике Беларусь:

С января текущего года идет наполняемость для полноценной работы в условиях Единого экономического пространства. Есть базовых 17 соглашений, документов по созданию ЕЭП. Но конкретно, еще около 60 документов должно быть для полноценной работы этого регионального объединения.