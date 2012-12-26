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В Беларуси дорожает отопление, газ, горячая вода для населения

26 декабря 2012 15:01
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Новости Беларуси. С 1 января 2013 года тарифы для населения возрастут. Соответствующее решение содержится в постановлении Совета Министров Беларуси №1184.

На тепловую энергию для отопления и подогрева горячей воды - с 60 140 рублей до  63 150 рублей за 1 Гкал.  

На природный газ в домах, квартирах в отопительный период - с 341,7 рублей до 358,8 рублей за 1 куб.м  (со счетчиками или газовыми котлами).  Без счетчиков  - в несколько раз дороже.

Также подорожает плата за электроэнергию, в среднем на 20-40 рублей за киловатт. Причем, выгоднее платить по дифференцированному тарифу (т.е. вкладываться в норматив для вашей квартирs), пользоваться электроэнергией во время минимальных нагрузок на сеть (ночью) и иметь на кухне электрическую плиту, оборудованную в установленном порядке (тогда тариф ниже, чем для тех, кто пользуется газовой плитой).
 

# Экономика # Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС

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