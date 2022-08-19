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Нижнее бельё, обои и тушь для ресниц. Вот так выглядит топ белорусских товаров для россиян

19 августа 2022 15:18
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В России резко увеличился объем онлайн-продаж из Беларуси, Казахстана, Армении, Кыргызстана и Узбекистана. По сравнению с показателями 2021 года, рост составил 441 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нижнее бельё, обои и тушь для ресниц. Вот так выглядит топ белорусских товаров для россиян-1

Из Беларуси чаще всего заказывают нижнее белье, обои и тушь для ресниц. Белорусские производители в свою очередь более активно входят в нишу интернет-торговли. В нашей стране почти 29 тысяч интернет-магазинов. Удельный вес в розничном товарообороте составляет порядка 6 %. По данным Министерства антимонопольного регулирования и торговли, современные цифровые технологии, платформы и онлайн-сервисы в скором будущем планируется внедрять и в торговле в сельской местности.

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# Торговля в Беларуси # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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