Нижнее бельё, обои и тушь для ресниц. Вот так выглядит топ белорусских товаров для россиян

В России резко увеличился объем онлайн-продаж из Беларуси, Казахстана, Армении, Кыргызстана и Узбекистана. По сравнению с показателями 2021 года, рост составил 441 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из Беларуси чаще всего заказывают нижнее белье, обои и тушь для ресниц. Белорусские производители в свою очередь более активно входят в нишу интернет-торговли. В нашей стране почти 29 тысяч интернет-магазинов. Удельный вес в розничном товарообороте составляет порядка 6 %. По данным Министерства антимонопольного регулирования и торговли, современные цифровые технологии, платформы и онлайн-сервисы в скором будущем планируется внедрять и в торговле в сельской местности.