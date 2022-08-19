Новости экономики за 19.08.2022

Почему в России резко увеличился объем онлайн-продаж из Беларуси? Какая продукция пользуется повышенным спросом? Беларусь ищет альтернативные рынки сбыта топливных гранул. Как идет процесс переориентации экспорта? И что ждет европейскую промышленность, если газ будет стоить 4 000 долларов за тысячу кубометров?

Беларусь и Россия укрепляют взаимодействие в сфере промышленной инфраструктуры. Администрация индустриального парка «Великий камень» будет сотрудничать с Ассоциацией кластеров, технопарков и особых экономических зон России. Подписанный меморандум о сотрудничестве будет содействовать развитию высоких технологий, коммерческих связей, наращиванию экспортных возможностей предприятий. В Ассоциации уже более 110 членов из 50 субъектов Российской Федерации от Калининграда до Дальнего Востока. В приоритете организации проекты импортозамещения, основная задача которых – сохранить производство, цепочки добавленной стоимости и кооперационные связи, расширить выпуск продукции. Чтобы закрыть все те потребности отечественной промышленности, которые обеспечивались импортом из недружественных стран.

Белорусские пиломатериалы в условиях западных санкций экспортируются теперь в Китай, Азербайджан, Узбекистан, Иран. По данным Минлесхоза, после введения ограничений показатели объемов поставок белорусской древесины снизились. Однако рынки удалось переориентировать. В данный момент перед отраслью стоит задача найти рынки сбыта для белорусских пеллет. В стране 28 пеллетных производств. Планируемый объем выпуска топливных гранул к ноябрю составит полмиллиона тонн. Производственные объемы позволяют экспортировать пеллеты в десятки стран.

ГАЗ ПО 4000 ДОЛЛАРОВ: ГОТОВА ЛИ ЕВРОПА К ИСПЫТАНИЮ ХОЛОДАМИ

Цена газа в Европе вполне может достичь рекордного уровня в 4 000 за тысячу кубометров даже раньше зимы, полагают аналитики. Цифра уникальна, в марте этот показатель на биржах уже поднимался до уровня 3 800. Сегодня цены на газ в диапазоне 2 000 – 2 500 тысяч уже практически неподъемные для промышленности Европы. Первыми под удар попали производители алюминия и цинка, продукция которых необходима для автомобильной и строительной промышленности. В Германии уже сократили производство или готовы сделать это около 16 % энергоемких производств. В Словакии с сентября закрывается алюминиевый завод, в Нидерландах – цинковый. Зима, по всем оценкам, будет трудной, и даже при условии заполнения хранилищ на 80-90 % многое будет зависеть от погоды и от готовности европейских потребителей надеть второй свитер, считают эксперты газового рынка.