Новости экономики за 18.08.2022

Как умеренная инфляция стимулирует экономику к росту и почему не в падении цен экономическое счастье? В 2022 году белорусские предприятия начали активнее использовать товарную биржу в своей закупочной деятельности. Помогло ли это оптимизировать затраты? Обо всем подробнее в экономическом обзоре Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МИНЭКОНОМИКИ: БЕЛАРУСЬ НА 80 % КОМПЕНСИРОВАЛА ВЫПАВШИЕ ОБЪЕМЫ ЭКСПОРТА, КОТОРЫЙ ШЕЛ НА НЕДРУЖЕСТВЕННЫЕ РЫНКИ Беларусь по итогам первого полугодия на 80 % компенсировала выпавшие объемы экспорта, приходившегося на недружественные рынки, переориентировав поставки в Россию и Китай. Это грузовики, запчасти для транспортных средств, автобусы, продукция металло- и деревообработки, текстиль, пластмасса, стройматериалы, продовольствие. С уходом ряда иностранных компаний с российского рынка открылись дополнительные возможности в более 11 миллиардов в интеграционном импортозамещении. У нашей страны огромный потенциал в деревообработке. И так своевременно с рынка России ушла компания IKEA. А это ниша в миллиард долларов. Сегодня возможности белорусских мебельщиков оцениваются в 400 миллионов долларов, а это уже 40 % от освободившегося сегмента. Аналогичная ситуация и в легкой промышленности. Емкость рынка обуви, одежды и аксессуаров в России составляет до 100 миллиардов. Потенциал замещения отечественными производителями оценивается в 600 миллионов долларов. Но есть возможности нарастить его за счет привлечения субъектов малого и среднего бизнеса.

БЕЛОРУССКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ СЭКОНОМИЛИ 219 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ НА ЗАКУПКАХ МЕТАЛЛА НА БУТБ Белорусские предприятия промышленной, нефтетранспортной и строительной отраслей за семь месяцев сэкономили около 219 миллионов рублей, покупая необходимое сырье, материалы и изделия из черных и цветных металлов на Белорусской универсальной товарной бирже. Почти на 80 миллионов больше, чем за аналогичный период 2021 года. Всего за одну торговую сессию отечественные флагманы могут совершить сделки на десятки миллионов рублей, поэтому снижение стартовой цены даже на 3-5 % дает ощутимый экономический эффект. В 2021 году белорусские предприятия начали заметно активнее использовать биржу в своей закупочной деятельности, что и поспособствовало увеличению суммы экономии.

РОССИЯ ПЕРЕНАПРАВИЛА ЭКСПОРТ УГЛЯ ИЗ ЕВРОПЫ В КИТАЙ И ИНДИЮ Россия в июле нашла покупателей на весь уголь, от которого из-за санкций отказался Евросоюз. Рост поставок в Китай и Индию за месяц составил 42 и 60 % соответственно. Рост цен на уголь позволил поставщикам компенсировать дисконт при поставках на азиатские рынки. В августе экспорт угля останется на уровне июля, но фактические поставки будут зависеть от динамики отгрузок в Индию, Турцию и на Ближний Восток. Покупатели в ЕС ищут альтернативы российскому углю: импорт угля увеличился из США, Колумбии, Австралии, Казахстана и Танзании.