Нил Ушаков рассказал о сотрудничестве Латвии с Беларусью, а также о том, зачем в рижской Думе живут коты

Новости Беларуси. Возможные новые белорусские проекты с Латвией на неделе обсуждались в Риге. Там прошли Дни Минска, а также состоялся бизнес-форум, где деловые круги изучали возможности для взаимовыгодного вложения денег на белорусском рынке, создание предприятий на территории свободно-экономической зоны «Минск».

В свете последний событий - появления единого рынка в рамках ЕАЭС - это особенно актуальный вопрос. В прошлом году в Минске было зафиксировано 1 250 предприятий, сотрудничающих с Латвией. Какими видятся дальнейшие перспективы, будут ли создаваться новые совместные предприятия? Об этом и не только корреспондент программы «Неделя» на СТВ побеседовала с главой рижской Думы Нилом Ушаковым, чья партия «Согласие» набрала больше всего голосов на выборах в 12-ый Сейм.

Нил Валерьевич, наши столицы - Минск и Рига - сотрудничают с 1999 года в разных сферах. Скажите, за это время каких результатов они достигли?

Нил Ушаков, председатель рижской Думы:

То что очень важно, самое важное - это очень теплые отношения между двумя народами. Это все сохранилось. Начиная с того, что в Риге сохранилась замечательная белорусская школа, заканчивая тем, что в Риге очень хорошо знают, любят и очень активно покупают белорусские товары. Потому что ценится и качество, и доступность, если мы говорим об уровне цен. Хорошие отношения.

Из Латвии переваливается большое количество белорусских грузов. Это выгодно и нашей, и вашей стороне. Скажите, чем же Рижский порт привлекает белорусов, ведь у нас есть альтернатива - та же литовская Клайпеда.

Нил Ушаков:

Если мы говорим про белорусские грузы, это, естественно, Клайпеда с одной стороны, Рига, Венспилс с другой стороны. Кроме этого, Рига и Венспилс друг с другом. С одной стороны, доступность. С другой стороны, цены. С третьей стороны, когда как - иногда литовцы показывают лучшие результаты, иногда Венспилс, иногда Рига. Здесь год на год не приходится. Конкуренция здесь очень жесткая, потому что белорусские партнеры высоко ценятся, объемы достойные. За белорусов литовцы и латыши конкурируют очень жестко.

Для Беларуси актуально создание сборочных производств нашего пассажирского транспорта. Возможно ли появление и реализация такого проекта здесь, в Риге?

Нил Ушаков:

У нас россияне пробовали. Под Ригой, в городе Елгава, собирают автобусы. Так что опыт такого плана межгосударственного сотрудничества есть. Поэтому если белорусским предпринимателям удастся выйти на уровень сотрудничества, когда из белорусских комплектующих дальше собирать на территории Латвии и таким образом продавать дальше, на рынки Европейского союза, то это очень возможно.

У нас сейчас также проводится модернизация промышленности, появляется продукция более высокого качества. В каких товарах белорусского производства заинтересована Латвия?

Нил Ушаков:

Хорошо идет то, что касается легкой промышленности. Потому что доступные цены, хорошее качество. Потребитель берет на ура. Это сотрудничество можно дальше развивать.

Рига отличается своим туристическим потенциалом. Вы сами говорили, что за прошлый год столицу посетило свыше 1 миллиона 700 тысяч человек. Но так сложилось, что белорусы чаще ездят в Литву или ту же Польшу. Как планируете белорусов привлекать?

Нил Ушаков:

Белорусский рынок для нас очень интересен. Но у нас как сложилось исторически? Мы в 2009 году начали впервые в истории Риги рекламировать ее за границей. Мы думаем, что в следующем году - у нас был план: когда мы проведем Дни Риги в Минске, совместить это с началом полноценной кампании на территории Беларуси. Потому что, опять же, расстояние - все близкое, все доступное. Рига - очень хорошее предложение, если мы говорим о комбинации цены, уровня сервиса, уровня услуг.

А вы бывали в Минске?

Нил Ушаков:

Должен повиниться, еще нет. Но мы встречались с партнерами из Минска, в следующем году Дни Риги в Минске. Уже больше возможности не приехать у меня не останется.

У вас в рижской Думе есть необычные сотрудники. Расскажите историю появления котов, какое впечатление они производят на посетителей?

Нил Ушаков:

Коты - это была рекламная акция приютов. Город, как самоуправление, поддерживает приюты для животных, куда привозят бездомных собак и кошек. Но основа функционирования любого приюта - это когда оттуда забирают животных. Потому что ты не можешь бесконечно, неограниченно набирать животных и их содержать. Ты должен их рекламировать, чтобы люди, если они хотят завести себе кота, собаку, чтобы они не шли покупать дорогую породистую, а чтобы взяли в приюте беспородного, но бесплатно. И это была акция. Мы таким образом прорекламировали. Наши коты участвуют и в других акциях достаточно активно. Предположим, в центре города на Рождество они участвуют в рождественском рынке - сидят в специальном домике и собирают пожертвования на приют. Кстати, собирают лучше, чем многие артисты. Это раз. А во-вторых, они нравятся коллегам. Люди приходят в течение рабочего дня стресс снять. И идут дальше, пообщавшись с котами.

Я знаю, что вы раньше были журналистом-новостником. Как этот опыт применим в сегодняшней деятельности? Помогает?

Нил Ушаков:

Работая с новостями, ты должен каждый день обрабатывать большой объем информации, при чем каждый раз новой. Ситуация меняется, обстоятельства меняются - тебе нужно это все привести к какому-то знаменателю и понятным языком рассказать твоей аудитории. Естественно, опыт помогает.