Депутат Николай Самосейко рассказал о подробностях и последствиях ратификации Договора о ЕАЭС

Новости Беларуси. Гость программы «Неделя» на СТВ - Николай Леонидович Самосейко, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.

Николай Леонидович, здравствуйте! На неделе белорусский парламент ратифицировал документ о Евразийском экономическом союзе. У депутатов было единодушие или все-таки какие-то разногласия оставались?

Николай Самосейко, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по международным делам:

Знаете, после поступления в Палату представителей законопроекта о ратификации Договора о Евразийском экономическом союзе, по просьбе большинства депутатов нами было проведено расширенное заседание нашей комиссии. Было очень много вопросов. Острых вопросов. Очень оживленная дискуссия, которая продолжилась и в Овальном зале в день принятия законопроекта. То есть состоялся действительно обстоятельный обмен мнениями. Думаю, что, как вы знаете, в конце концов депутаты пришли к единодушию. Подавляющим большинством голосов законопроект был принят.

Президент накануне саммитов, которые состоялись в Минске, поставил подпись под документом. Юридически процедура уже завершена? То есть с 1 января мы будем жить в новой экономической реальности?

Николай Самосейко:

Да, юридически с 1 января мы будем жить в новой экономической реальности. Для того чтобы она получила ощутимые результаты, конечно, еще предстоит поработать.

Белорусская сторона последовательно выступает за отмену всех изъятий и ограничений. Но, тем не менее, вопросы эти до конца не сняты, особенно в энергетической сфере. Можно ли надеяться, что в ближайшем будущем все-таки эти проблемы исчезнут?

Николай Самосейко:

Да, договором заложены основы для эффективного использования совокупного энергетического потенциала и оптимизации поставок нефти и газа - то что для нас наиболее больной вопрос. Общие рынки начнут работать. В частности в отношении электроэнергетического - с 1 июля 2019 года, что касается нефти и газа - к 2015 году. Можно ли надеяться? Если не надеяться, то мы бы с вами, наверное, сегодня не разговаривали.

Николай Леонидович, а вы как гражданин, а не как депутат, чего ждете от Евразийского союза? Как ваша жизнь изменится после Нового года и как изменится жизнь простых белорусов?

Николай Самосейко:

Во-первых, создание Союза откроет новые возможности для долгосрочного функционирования экономик наших стран. Используя преимущество от движения четырех свобод (свободного перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы), естественно, если будут на подъеме экономики, то эффект от этого будут ощущать и простые граждане. А что касается того, что с нового года. Простые граждане пока не будут ощущать ничего, поскольку для того, чтобы Союз функционально заработал, нужно время.

Означает ли функционирование Союза то, что уровень жизни в странах его участницах будет как-то выравниваться?

Николай Самосейко:

Это преимущество от четырех свобод (свободного перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы) и предусматривает в конечном итоге выравнивание общее.

Вы же общаетесь со своими коллегами из других стран. Они рассматривают нас как конкурентов?

Николай Самосейко:

Знаете, по-разному. Это зависит от того, как человек относится к самой идее создания Союза. Если рассматривается, так скажем, советизацию, о чем говорила госпожа Клинтон, то, конечно, и отношении соответствующее. Если это рассматривается с точки зрения партнерства, улучшения торгово-экономических связей и отношений, то, конечно, отношение совсем другое.

Евразийский союз и Европейский союз будут конкурентами или партнерами, как считаете?

Николай Самосейко:

Я считаю, и конкурентами, и партнерами. Если говорить о конкуренции, то, во-первых, слово говорит само за себя. Во-вторых, на лицо два разных мировоззренческих подхода, что диктует определенную напряженность в отношениях. А с другой стороны, у нас общие границы. Мы обречены на то, чтобы обещаться. Кстати, что касается товарооборота, то в прошлом году товарооборот Республики Беларусь с Европейским союзом составил 21 миллиард долларов. И это второй показатель в нашем торговом обороте.

Некоторые эксперты опасаются, что нет статьи, предполагающей выход и ЕАЭС. Это так?

Николай Самосейко:

Нет, это не так. Я знаком со всеми статьями и с этими, так называемыми, экспертами. В статье 118 прямо предусмотрен выход из договора. Когда страна, которая пожелала выйти из договора, направляет депозитарию свое желание, и в течение 12 месяцев все технические вопросы урегулируются. Есть еще статья 13, к которой взывают указанные оппоненты, где указано, что вопросы, связанные с прекращением членства (не вопросы прекращения, а вопросы связанные с прекращением членства) решаются консенсусом «-1». Это могут быть вопросы финансирования, кворума, может быть, каких-то неисполненных обязательств. Все это четко прописано в договоре. Поэтому вот эти вот эксперты либо не дочитали договор до конца, поскольку это последняя статья, либо умышленно фальсифицируют факты.