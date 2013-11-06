Николай Ладутько: Предприятиям Минска необходимо увеличить выпуск импортозамещающей продукции

Новости Беларуси. Предприятиям Минска необходимо увеличить выпуск импортозамещающей продукции. Об этом заявил мэр города Николай Ладутько, подводя итоги социально-экономического развития. Снижение импорта на территории Минска позволит разгрузить склады, а также повысить спрос на отечественные товары и услуги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что касается экспорта, то более 60% товаров поставляют в Россию. Речь шла о дальнейшем развитии столицы: промышленности, информационных технологий, туризма.

Николай Ладутько, председатель Минского городского исполнительного комитета:

По каждому району каждому комитету и управлению довести цифры по снижению импорта, разложить и довести эти цифры. И пусть каждый думает. Не просто так комиссия по снижению импортных закупок. Предупреждали руководители, торговые сети, все обращались. Сумасшедший рост импортных товаров, которые производятся на территории города Минска: пиво, обувь, овощи, хлеб.