2 новые гостиницы откроются в историческом центре Минска к Чемпионату мира по хоккею 2014

Новости Беларуси. Места хватит всем. Две новые гостиницы планируется открыть в историческом центре города к Чемпионату мира по хоккею 2014.

Один отель на 49 номеров расположится на улице Кирилла и Мефодия в здании XVII века. Вторая гостиница, на 26 номеров, откроется на улице Замковой.

Строительные работы на объектах выполнены. Сейчас гостиницы обустраивают. К слову, с начала реконструкции всего исторического центра столицы открыты уже 79 объектов. Еще на 38 ведутся работы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Павел Шикунец, директор КУП «Мінская спадчына»:

Мы выполнили большой объем работы по реконструкции, реставрации и капитальному ремонту. Планируем ввести такой интересный объект, как «Духовно-образовательный центр Белорусской православной церкви», улицу Торговую привести в порядок, в настоящее время, это улица Зыбинская. На Троицком предместье планируем ввести комплексы ресторанов.