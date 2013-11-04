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Указ Александра Лукашенко: Беларусь приступает к основному этапу строительства АЭС

04 ноября 2013 18:07
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Новости Беларуси. Беларусь приступает к основному этапу строительства АЭС. Соответствующий указ подписал Президент. Согласно законодательству, такое важное для страны решение принимает лично глава государства.

К настоящему времени Беларусь завершила необходимую подготовительную работу для начала строительства АЭС, в том числе в рамках принятых международных обязательств. В регионе создана инфраструктура, необходимая для сооружения станции, разработана проектная документация. Уже получена лицензия на право деятельности в области использования атомной энергии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # АЭС в Беларуси

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