Указ Александра Лукашенко: Беларусь приступает к основному этапу строительства АЭС

Новости Беларуси. Беларусь приступает к основному этапу строительства АЭС. Соответствующий указ подписал Президент. Согласно законодательству, такое важное для страны решение принимает лично глава государства.

К настоящему времени Беларусь завершила необходимую подготовительную работу для начала строительства АЭС, в том числе в рамках принятых международных обязательств. В регионе создана инфраструктура, необходимая для сооружения станции, разработана проектная документация. Уже получена лицензия на право деятельности в области использования атомной энергии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.