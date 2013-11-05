Контактно-кооперационная биржа китайских и белорусских бизнесменов пройдет сегодня в Минске

Новости Беларуси. Визит китайских деловых кругов продолжается в Беларуси. Гости из КНР представляют провинцию Шэнси. Сегодня между бизнесменами двух стран пройдет контактно-кооперационная биржа. Стороны планируют провести переговоры по таким направлениям, как машиностроение, строительство, производство электрооборудования и стройматериалов, грузовых автомобилей и запчастей к ним.

К слову, белорусско-китайские отношения сейчас на подъеме, наблюдается неизменный рост взаимного товарооборота - за последние 10 лет он увеличился почти в 7 раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.