Белорусская делегация представит стенд Белорусской АЭС на международной выставке «Атомэкспо» в Сочи

Новости Беларуси. 14 мая же в Сочи откроется международная выставка «Атомэкспо», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участие в ней примет и наша делегация. Будет презентован стенд Белорусской АЭС. Здесь продемонстрируют прозрачность и безопасность реализации проекта, расскажут о сотрудничестве с международными организациями в области ядерной энергетики.