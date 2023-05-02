Экономика Беларуси демонстрирует восстановительный рост по итогам первого квартала 2023-го

Новости Беларуси. По итогам первого квартала экономика Беларуси показывает восстановительный рост, каждый месяц – примерно плюс 1,5 процентного пункта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такие данные озвучили в Министерстве экономики. По данным профильного ведомства, в первую очередь хорошо сработала промышленность за счет продукции машиностроения, пищевой и легкой промышленности, электрооборудования и микросхем. Устойчиво работают сельское хозяйство и транспорт. Россия остается для Беларуси ключевым рынком, за два месяца объемы продаж там выросли более чем в 1,5 раза. На втором месте – Китай, куда поставки выросли в 2,6 раза. Планы на текущий год – выйти на 2 миллиарда долларов.