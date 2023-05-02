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Белстат подсчитал, сколько людей задействованы в белорусской экономике

02 мая 2023 16:35
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Новости Беларуси. Белстат подсчитал, сколько людей задействованы в белорусской экономике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным статистического ведомства, 4 миллиона 215 тысяч человек или 45,7 % от общей численности населения.  

Белстат подсчитал, сколько людей задействованы в белорусской экономике-1

Более половины из них – женщины. Самые активные белорусы – выпускники вузов, их насчитали 34,9 %. На втором месте работники со средним специальным образованием. Основная масса работающих белорусов имеют одно постоянное место занятости. Больше всего граждан занято в сфере промышленности. На втором месте – оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов, затем идут образование, сельское, лесное и рыбное хозяйство, здравоохранение и соцзащита.  

Больше новостей экономики за 2 мая читайте здесь.  

# Занятость в Беларуси # Экономика # Фотофакт

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