Новости экономики за 02.05.2023
Сегодня работа правительства сконцентрирована на шести ключевых параметрах развития: производство, экспорт, инвестиции, рентабельность, ценообразование и доходы населения. По данным профильного ведомства, в белорусской экономике продолжается восстановительный рост. Ставка рефинансирования снижена в 2023 году уже в четвертый раз. Со 2 мая она составит 10 % годовых.
Подробнее об этих и других новостях экономики в деловом обзоре в программе Новости «24 часа» на СТВ.
МНС: УПЛАТИТЬ ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ФИЗЛИЦАМ НЕОБХОДИМО НЕ ПОЗДНЕЕ 1 ИЮНЯ 2023 ГОДА
Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь напоминает налогоплательщикам, представившим декларацию по подоходному налогу с физлиц по доходам, полученным в 2022 году, об обязанности уплатить подоходный налог не позднее 1 июня 2023 года. Сделать это можно наличными в отделениях банка и почтовой связи, безналичным путем в инфокиосках или с помощью интернет-банкинга, также в «Личном кабинете плательщика».
ГЛАВА МВФ ЗАЯВИЛА О ПОСТЕПЕННОМ ОТКАЗЕ МИРА ОТ ДОЛЛАРА
Глава Международного валютного фонда Виталина Георгиева заявила, что в мировой торговле наблюдается тенденция отказа от использования доллара. Ранее на него приходилось порядка 70 % резервов, сейчас эта цифра несколько ниже – 60 %. Глава МВФ подчеркнула, что основную конкуренцию доллару составляет евро. Доверие к американской валюте начало утрачиваться в связи с антироссийскими санкциями, во многом отразившимися на финансовой и банковской сфере. В связи с этим некоторые страны начали искать варианты отказа от международных расчетов в долларах.
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