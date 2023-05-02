Новости экономики за 02.05.2023

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Сегодня работа правительства сконцентрирована на шести ключевых параметрах развития: производство, экспорт, инвестиции, рентабельность, ценообразование и доходы населения. По данным профильного ведомства, в белорусской экономике продолжается восстановительный рост. Ставка рефинансирования снижена в 2023 году уже в четвертый раз. Со 2 мая она составит 10 % годовых.

Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь напоминает налогоплательщикам, представившим декларацию по подоходному налогу с физлиц по доходам, полученным в 2022 году, об обязанности уплатить подоходный налог не позднее 1 июня 2023 года. Сделать это можно наличными в отделениях банка и почтовой связи, безналичным путем в инфокиосках или с помощью интернет-банкинга, также в «Личном кабинете плательщика».

ГЛАВА МВФ ЗАЯВИЛА О ПОСТЕПЕННОМ ОТКАЗЕ МИРА ОТ ДОЛЛАРА