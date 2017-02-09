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Неужели проще нельзя сделать, что будет понятно людям: Александр Лукашенко о доверительном управлении предприятиями

09 февраля 2017 10:47
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Новости Беларуси. В Беларуси могут ввести институт доверительного управления предприятиями. 9 февраля правительство представило Президенту новую законодательную инициативу. Ее смысл прост. Нерентабельные заводы, фабрики и СПК государственной формы собственности на время (до 5 лет) передают в управление частным инвесторам.

Новое руководство должно помочь восстановить работу этих предприятий, а взамен часть прибыли будет оставаться в руках временных менеджеров.

По мнению чиновников, это неплохая альтернатива приватизации. Президент настаивает: необходимо тщательно учесть все нюансы и не увязнуть в бюрократической волоките. У руководителей исполнительной власти и так достаточно полномочий для различных маневров, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сколько у нас управляющие спасли убыточных предприятий? Я на своей памяти этого не помню. Поэтому меня волнует, надо ли вообще в это влезать? Или мы, может, в рамках нынешнего законодательства – иди, определяй и отвечай? Нет, нам надо обязательно что-то прописать, взяв на себя ответственность. Неужели трудно сесть, взяться за голову и посмотреть, как жизнь идет, а потом вносить эти предложения? У нас есть собственник – государство, мы поделили эту собственность (райисполком облисполком, правительство). Давайте управлять. Мы руководителей не можем найти нормальных для того, чтобы управлять предприятием, а сегодня вы найдете дополнительно руководителей для доверительного управления. Неужели проще нельзя сделать, что будет понятно людям нашим, руководителям? Почему мы бежим за Российской Федерацией? Давайте посмотрим сами, что нам надо и какой будет от этого эффект.

Глава государства потребовал рассмотреть целесообразность нового проекта, чтобы он не дублировал существующие законы. Новое экономическое предложение может коснуться более 2 тысяч организаций. Каждая шестая – сельскохозяйственного профиля.

Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь

# Экономика # Предприятия Беларуси # Александр Лукашенко

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