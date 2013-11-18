Нестандартные идеи для бизнеса 18 ноября презентовали на форуме старт-апов в Минске

Новости Беларуси. Ресторан с ужином в темноте. Такой может появиться в Минске, если инвесторы согласятся в него вложиться. Нестандартные идеи для бизнеса 18 ноября презентовали на форуме старт-апов. Он проходит в рамках недели предпринимательства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Победителей вначале ждет трехмесячное обучение, а затем стажировка в Голландии. Бизнес-элита – члены жюри – оценивают проекты не только с точки зрения рентабельности, но и его социальную ответственность.

Денис Кондратович, руководитель проекта социального предпринимательства:

Пример очень интересный такого социального предпринимательства – это магазин «Криласка». В чем суть проекта? Люди, у которых есть много ненужных вещей, собирают это все, относят в магазин, сортируют, обрабатывают. Большинство вещей распределяют по детским домам. Но какие-то вещи они оставляют, чтобы продавать. У них есть магазинчик. И, соответственно, за счет этого они существуют.

На форуме обсудили и понятие «женского бизнеса». Личным опытом поделились многодетные мамы, преуспевшие в карьере.

Виктория Журавлева, соучредитель бюро переводов:

Я плотно вовлечена в бизнес-процессы, которые происходят. Помимо этого, являюсь матерью пятерых детей и я должна определенным образом совмещать работу с семьей. Есть приоритетные задачи, есть менее приоритетные, можно делегировать свои полномочия, можно перепоручать что-то. Несложную работу по дому – детям, работу в компании – подчиненным.

Наталья Моминова, независимый эксперт в оценке проектов:

Девушки больше нацелены на то, чтобы свои бизнес-идеи воплотить именно как мечту.

Оценивали, конечно, окупаемость этих проектов. То есть насколько интересно для нас как для потенциальных инвесторов поучаствовать в их бизнес-идеях.

Николай Снопков, Министр экономики Республики Беларусь:

Мы стараемся уделять максимум внимания тому, чтобы развивалось предпринимательство в нашей стране, поскольку мы уверены, что за этим будущее страны. Это инициатива, это молодость, это драйв, это новые идеи, новая экономика. А новая экономика - это будущее нашей страны. Конечно, мы хотим, чтобы частный бизнес, предпринимательство балансировали экономику и занимал не менее 50% в ее структуре.