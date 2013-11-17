Доля государства в «Керамине», одном из лучших предприятий Беларуси, увеличится до 80% к 2014 году

Новости Беларуси. Президент требует ускорить темпы модернизации и навести жёсткий порядок на всех предприятиях. Об этом сегодня заявил Александр Лукашенко во время посещения открытого акционерного общества «Керамин».

Обновление производств — залог маркетингового успеха. Закрепиться на новых и не потерять старые рынки сбыта можно лишь с продукцией, выпущенной по новейшим технологиям. «Керамин» в этом смысле предприятие показательное. Больше половины продукции идёт на экспорт. А в цехах работают не только люди, но и роботы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня в Беларуси - все условия для развития рынка стройматериалов. На территории страны — сотни месторождений сырья для производства. Модернизированы крупные заводы в Красносельске, Кричеве и Костюковичах.

Бумеранг капиталовложений возвращается, уверены на этом предприятии в Брестской области. Еще в 2010 Президент поручил наладить в Березе выпуск плитки для бассейнов. Вот уже больше года водные дорожки в санаториях и спортивных центрах уложены этим материалом. При этом продукт импортозамещающий и ориентирован на экспорт.

Еще одно новшество завода – собственная мини-ТЭЦ. Тепло отработанных газов не выбрасывается в атмосферу, а используется для сушки необходимого в производстве порошка. В итоге, на энергии предприятие экономит около миллиарда рублей в месяц.

Александр Побожный, главный инженер ОАО «Березастроматериалы»:

Заключены контракты на поставку оборудования для расширения массозаготовительного отделения. В следующем году мы собираемся инвестировать около 150 миллиардов рублей в расширение производства.

Первая продукция с конвейера этого предприятия сошла более полувека назад. Тогда еще «Минский керамический завод» выпускал кирпичи — сырья для такого производства в Беларуси достаточно. Теперь стройматериалы, которые здесь производят, есть, пожалуй, не только почти в каждой квартире или офисе, но даже на платформах метро.

Сегодня завод объединяет под одной крышей сразу три предприятия. Здесь выпускают керамическую плитку 40 видов, так называемую «санитарную керамику» - это унитазы и раковины, и с десяток разновидностей кирпича. Над выпуском стройматериалов здесь трудятся больше 2,5 тысяч человек.

В производстве используют 2 вида глины — белую и красную. Из красной делают материалы для облицовки стен, белая идет для напольных покрытий и санкерамики. Кстати, месторождений белой глины, которая еще называется «коалин», в Беларуси фактически нет – материал поставляют из месторождений Украины. Кстати, на этом же сырье работают итальянские и испанские заводы.

Чтобы такая плитка появилась на свет: глину смешивают с песком, сушат, прессуют, обжигают в печи при температуре больше тысячи градусов. От обработки сырья до упаковки уже готового товара — полтора часа.

По поручению Президента не так давно здесь, впервые в СНГ, наладили выпуск керамогранита для полов и фасадов. В этом году здесь запустили новое производство — с использованием цифровой печати.

Анатолий Любаев, ведущий инженер-программмист ОАО «Керамин»:

Произошла загрузка, нажали кнопочку «Установка», загрузилось в память компьютера и все.

Инженер Анатолий на предприятии с начала 90х. Уверяет, с тех пор технологии шагнули далеко вперед. Этот станок тому подтверждение. Теперь на плитке можно повторить любую природную фактуру или, к примеру, отпечатать семейный снимок. Кроме того, если раньше настройка линии с коллекции на коллекцию занимала 3-4 часа, то сегодня это можно сделать всего лишь за 2 минуты.

Анатолий Любаев, ведущий инженер-программмист ОАО «Керамин»:

Чернила наносятся на плитку бесконтактным методом. Принцип работы практически такой же, как и у принтера струйного. Они не стираются, плитка покрыта специальной глазурью. Чернила впитываются в глазурь, после обжига становится прочным покрытием.

Конкуренция на рынке стройматериалов высокая. Соревноваться в цене и качестве приходится не только с российскими производителями, но и с итальянскими, чешскими и испанскими. Поэтому здесь непрерывно инвестируют в обновление технологий. При этом не привлекая кредитов, оборудование покупают за свои, заработанные средства.

Александр Яновский, генеральный директор ОАО «Керамин»:

Мы вырезали старую линию, которая давала миллион квадратных метров плиты в год. Установили новую, которая дает 3 миллиона, - мы в 3 раза увеличили мощность этой линии. Но самое главное, что мы тут имеем, возможность сегодня получать продукт, керамогранит, широкоформатный, который сегодня мы, скажем так, делают далеко не все. Его делают 3 завода в России, мы и 1 завод на Украине.

Один из крупнейших инвестпроектов на ближайшую пятилетку — внедрение энергоэкономичной установки, которая будет производить электричество и тепло. Ежегодная экономия составит около 2,5 миллионов долларов. Специалисты объясняют, уже сегодня на этом заводе практически за все отвечают роботы. Даже логистика в цехах автоматизирована.

На предприятии все роботизировано. Даже огромные погрузчики, которые доставляют плитку в печи, говорят, что на человека никогда не наедет.

А вот на территории завода может показаться, что готовой продукции здесь храниться больше, чем достаточно. На это первым делом обратил внимание и Президент. Но оказывается, такой запас обусловлен спецификой производства.

Николай Ладутько, председатель Минского городского исполнительного комитета:

Если 2 года назад средняя отгрузка «Керамина» была 4 месяца, если, вот выбрал коллекцию, то сейчас, в том числе благодаря наличию этого склада, - 2,5 месяца. Ему надо наоборот – довести, чтобы с момента заказа до получения товара был месяц. Я так думаю, надо еще 2 недели снимать. Поэтому вот эти 170% для данного предприятия – они являются нормальными.

Александр Яновский, генеральный директор ОАО «Керамин»:

Разрешите мне хотя бы двухмесячный объем.

Александр Лукашенко:

А кто тебе запрещает?

Александр Яновский, генеральный директор ОАО «Керамин»:

Есть у нас установленные ограничения, я подавал…

Александр Лукашенко:

Какие ограничения?

Просто у него двухмесячный запас, а нам надо выходить на 1,5 по объему и цифрам. Но, к сожалению, вот мы сейчас объясняем, что, действительно, надо иметь двухмесячный, как минимум запас.

Александр Лукашенко:

Ну, хорошо, если надо, тем более, то кто может запретить? Если он у вас ничего не просит, если предприятие работает нормально в этой части, у него есть свои деньги, чего вы к нему лезете? Почему директор мне ставит вопрос, я спрашиваю, «Разрешите»? Что значит «Разрешите»? Это его право. Завтра пойдешь сюда директором и будешь решать. Ну почему не сделали до сих пор? Почему президенту директор задает дурацкий вопрос? Почему президент должен ему разрешать? Это не мое дело! Чтобы я больше этих вопросов не слышал! Ибо пойдете вообще не директором, а помощниками сюда. Это же дикая бюрократия!

По объемам выпуска плитки этот завод в лидерах СНГ. В год — это 18 миллионов квадратных метров. Для сравнения, за год таким количеством можно выложить небольшой город целиком, например, Жодино. К 2015 производство увеличат еще на 2 миллиона квадратных метров, продолжив модернизацию. Собираются здесь и опробовать новые технологии энергосбережения, что позволит экономить 2,5 миллиона долларов в год. Кстати, обновление оборудования предприятие проводит за собственные средства, без привлечения кредитных ресурсов.

Александр Лукашенко:

Что мешает модернизации? Есть у тебя вопросы какие-то, которые могут тормозить? Потому что сегодня 2 миллиона ты можешь продать, а завтра уже это займут эту нишу, и ты будешь со станками своими стоять и складывать на улице свой декор.

Александр Яновский, генеральный директор ОАО «Керамин»:

Нам нужно идти в экономику, нам нужно идти в качественные характеристики, поэтому стратегия вот такая: мы начинали год – у нас было 77% экономпластики, вот сегодня уже по 9 месяцам – 63. 37 – это тоже проецируем. Вот нам нужно поменять их местами.

Александр Лукашенко:

Никаких бюрократов в лице Ладутько и Кобякова у тебя на заводе нет.

Александр Яновский, генеральный директор ОАО «Керамин»:

Они помогают.

Александр Лукашенко:

Я знаю, как они помогают.

На предприятии Александру Лукашенко продемонстрировали весь цикл производства плитки. Показали и новую линию с техникой фотопечати. Вот кстати, уже готовы образцы отделочных материалов с символикой Чемпионата мира по хоккею. Такая, будет востребована на внутреннем рынке.

Кстати, в Беларуси остается около четверти продукции - остальное на экспорт в 20 стран мира. В этом помогает развитая товаропроводящая сеть - это 18 торговых домов.

Уже общаясь сотрудниками завода Александр Лукашенко отмечает, останавливаться на достигнутом нельзя — стоит искать новые рынки.

Использование собственного сырья – одна из важнейших задач, стоящих перед белорусской промышленностью. На этом Александр Лукашенко делает особый акцент. Закупать за рубежом стоит только то, чего нет в Беларуси.

С сотрудниками завода Александр Лукашенко беседовал долго и обстоятельно, затрагивая самые важные темы. Объяснил, как и для чего в стране планируют доработать правила приема на работу. Президент поставил задачу и довести долю госакций «Керамина»до 80%.

Александр Лукашенко:

Вопрос, который был у меня на контроле, - это попытка в свое время прикарманить это предприятие отдельными вашими бывшими начальниками. Это неправильно, так быть не должно! Я в предвыборную кампанию это говорил. Это не моя политика! Это предприятие народное, оно было создано на счет средств нашего народа и оно принадлежит народу. Если ты хочешь купить что-то, у нас не запрещено. Если он сегодня (нынешний директор или группа вместе с ним или иностранец какой-то) захочет купить это предприятие – все должно быть по нашим законам. Он приходит в трудовой коллектив, люди собираются и принимают решения – это первая стадия приватизации. Сегодня у нас здесь 62%. Мало! Я вижу, что кое-кто тут не доработал. Не буду показывать пальцем. Вот в будущем году, к середине года, должно быть 80% в государственной собственности акций. Для его я это делаю? Это не мне надо – я взятки не беру, я оттуда денег не получаю, махинациями не собираюсь заниматься. Но я не хочу, чтобы вы через несколько лет меня упрекнули в том, что я не увидел этого воровства.

И мы сейчас доработаем правила приема на работу. Нам, видимо, надо вернуть что-то вроде характеристик с предыдущего места работы. Уволился – вот характеристика. Директор нового предприятия открывает, к которому вы пришли наниматься, допустим, на деревообработку, смотрит: «Уволился по пьяни». Как это когда-то было. Но тогда решаешь: берешь ли ты пьяницу или нет? Нам надо это упорядочить.

И контракт! Контракты должны быть в течение ближайшего полугода быть у всех. Но главным должно быть производство. Здесь нет демократии на производстве, родные мои. Здесь железная диктатура! Не моя диктатура и не его, а вот этих конвейеров! Диктатура того, кто будет покупать вашу продукцию. Если вы хотите в хвосте плестись и продукцию плохую производить – производите, но у вас никто не купит. И через полгода вы не получить зарплату. Вот в основе что должно быть – контракт. Поэтому мною, в свое время, было принять решение – предприятие цивилизованным образом, через выкуп акций, конечно, по минимальной цене, вернуть государству, то есть – вам. И вы будете здесь работать.

Появится собственник, который даст хорошую цену... если даст, то подумаем, продавать или нет. Если вы не согласны с моей позицией, можете собрать собрание, он обеспечит сбор, вы напишите и подпишите письмо: «Мы не хотим быть государственным предприятием или акционерным обществом! Хотим быть частным». Хорошо, я рассмотрю ваше заявление. Но мы уже наелись частников. Как только где-то обвал – там, смотри, где-то какой-то жулик, где-то какой-то частник, где-то что-то недоработано. И, вообще, запомните: частное тогда хорошо и его будет беречь частник, если он своим потом и кровью это построит, создаст и будет работать. Поэтому, вы уж не обижайтесь, моя задача – защитить государство и его собственность. Это одна из задач президента, что я и делаю.

Проморгаем время – завтра будет кувыркаться и нас никто не спасет. Сейчас все вокруг Беларуси ходят и, как волки голодные, зубами щелкают, где бы схватить «Керамин», «Беларусьнефть». 1 завод нефтепереработки, 2 завод – много у нас таких предприятий. Руки чешутся, понимаете? И сегодня давят меня не потому, что я такой вот такой плохой, диктатор. Кушать не дает – тем не отдал на Востоке, на Западе не дал, а хочется. И взять хотят за бесценок. Мы на это не согласны. Думаю, и вы тоже.

Александр Лукашенко потребовал четкого соблюдения поручений по наведению порядка на всех предприятиях страны и напомнил о ситуации на «Борисовдреве». Глава государства предупредил — лично посетит все значимые предприятия.

Александр Лукашенко:

Сейчас я вижу, что Якобсон не успевает или не хочет, Кобякову это 100 лет не надо, но я проеду по всем предприятиям знаковым, где я давал поручения, прежде всего, и посмотрю на них. Вот очередной «Керамин». На следующей неделе будут другие предприятия. А что делать? Не президентское это, конечно, дело, но если правительство не работает, то что делать. И если губернатор или министр стоит: «Есть, так точно, сделаем за полгода!» - вот прошел, а ничего и не сделали. Батура не худший губернатор, Батура – один из лучших губернаторов и руководителей был. Но, извини меня, щелкал каблуками. Все же записано, показывают, почему не сделал. И он и говорит мне, что за неделю сделает. А где год был? Чего сейчас там Якобсон организовал работу? Они ж сейчас ломают там технику, они ж вывозят там этот мусор и еще чего-то делают. Они ломают просто технику – это летом надо было делать.

Отдельные поручения по городу Минску. Столица вместе с предприятиями и фабриками — визитная карточка страны. Мэру Минска президент поставил задачу подготовить город к зиме и навести порядок во всех районах.

Александр Лукашенко:

У меня ж не проблема, проехать и тебя ткнуть, даже, может, специально, чтобы ты знал, что я туда приеду в эту грязюку, где у тебя что-то не так. Поэтому идет зима, город надо подготовить к зиме: засыпать все ямы, убрать мусор, свезти, чтобы это было достойно. А не закрывать эту рвань какой-то там пленкой, тканями этими. Для меня ж не проблема остановиться и посмотреть, что у тебя там. Поэтому не надо тратить лишние деньги – надо наводить порядок. И ты предупреди всех.

Посмотреть на результаты и оценить готовую продукцию завода Президент смог уже в фирменном магазине. Вместо секций и полок, здесь множество мини-комнат с уникальными интерьерами. В каждом, конечно же, нашлось место для плитки белорусского производителя. Ванные, гостиные, каминные залы и даже спальни. К слову, украшение плиткой последних Главу государства удивило.

Александр Лукашенко:

То есть, ты предлагаешь спальню не обоями клеить, а декоративной плиткой? Это несколько неожиданно. Если бы это гостиницах было, для начала, то это ничего не страшно.

Узнать мнение о продукции Александр Лукашенко смог и у покупателей.

Александр Лукашенко:

Так ты дома делаешь с мужем ремонт?

Покупательница:

Да, дома сделали ремонт и решили выбрать нашу продукцию.

Александр Лукашенко:

А что ты выбираешь – ванную или комнату?

Покупательница:

Ванную комнату.

Александр Лукашенко:

И сколько это тебе обойдется?

Покупательница:

Сколько мы считали? От 14,5 до 15, 5 миллионов рублей. Я считаю, что для такого качества, это очень приемлемая цена.

Александр Лукашенко:

Ну, Слава Богу, хоть одни человек говорит, что у него хватает денег на ремонт ванной комнаты. Успехов тебе.

Александр Лукашенко:

Хорошо вот, что они сделали эти интерьеры.

Покупатель:

Очень, потому что, когда маленькое помещение, невозможно выбраться. А здесь приходишь, и сразу видишь, как у тебя будет это в квартире.

Спрос действительно есть. Лишь за месяц в фирменный магазин приходит до 40 тысяч клиентов. Подсчитано, с покупкой уходит каждый пятый. Вот и семья Третьяк составить свой дизайн-проект в магазин приходит не первый раз. Белорусская плитка уже уложена в ванной, очередь и за другими комнатами. Говорят, с импортными аналогами сравнивали, наша продукция как минимум не уступает.

Елена Третьяк, покупатель:

По качеству, по-моему, ничем не отличаются. И по красоте, дизайну, стилю. Мы были, конечно, в импортных магазинах, там где продается импортная плитка, посмотрели и, скажем так, наша не хуже.

Для удобства клиентов — и возможность 3D-проектирования. Например, создать такую ванную комнату покупателю помогли дизайнеры. Их в фирменном магазине не один десяток.

Анна Сакович, дизайнер:

Сначала создаётся помещение по точным размерам клиента, а затем выбранная коллекция раскладывается в различных вариантах, пока клиент не скажет: всё, моё, хочу!

Борис Мамалыга в сфере ремонта — эксперт. Больше 15 лет занимается отделочными работами в квартирах Кишинева. В этот магазин не редко приводит своих клиентов.

Борис Мамалыга, строитель-отделочник (Молдова):

Вот я как-то ставил испанскую, очень дорогую плитку. И потом в другом помещении брал белорусскую. Испанская была с большим браком. Там же калибровка идет – 1,5 миллиметра разницы. А белорусская — идеальна!

Покупательница:

Очень нравится. Вот сейчас пришли докупать — не хватает.

Покупатель:

Цена-качество соотношение очень хорошее.

Только за год на предприятии выпускается дюжина новых коллекций. Тренд следующего года основан на технологии цифровой печати. К слову, со всеми новинками в первую очередь знакомится белорусский потребитель.

Алла Касабуцкая, заместитель директора:

Вся товарная программа «Керамина» - актуальная товарная программа - представлена здесь в своем самом полном ассортименте. Нет у нас заблуждения, что к белорусскому потребителю поступает не то, что на экспорт. А на экспорт отгружается только самое новое и самые новые коллекции. Нет, все новые разработки представлены у нас здесь. В первую очередь они предлагаются нашему покупателю на территории Республики Беларусь.

«Керамин» - предприятие экспортоориентированное. В нашей продукции заинтересован рынок стран СНГ. С каждым годом расширяется и торговая сеть.

Александр Яновский, генеральный директор ОАО «Керамин»:

Нам надо идти к тому, чтобы делать монобрендовые магазины со стопроцентной своей собственностью. Эти деньги отобьются в любом случае. Там цены другие, покупательский уровень.

Александр Лукашенко:

Конечно, надо потратиться и эти деньги вернуться.

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