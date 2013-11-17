Александр Лукашенко посетил ОАО «Керамин»: Россия и другие постсоветские республики просто обвалились

Новости Беларуси. Модернизацию предприятий нельзя останавливать. В первую очередь, это поможет белорусским производителям осваивать новые рынки. Об этом сегодня заявил Президент во время посещения предприятия «Керамин».

Александр Лукашенко ознакомился с финансово-экономическим положением дел, выпуском здесь новой продукции и современными технологическими процессами по ее производству. Более 60% «Керамин» отправляет на экспорт, а собственная товаропроводящая сеть предприятия охватывает не только Беларусь, но и страны СНГ.

Александр Лукашенко:

Поскольку есть спрос на вашу продукцию (тогда был больше, сегодня меньше, в кризисные времена), мы договорились, что надо модернизироваться. Если отстанем, то через пару лет не продадим продукцию! Поэтому первый вопрос сегодня на вашем предприятии – это модернизация. Вроде бы, деньги тратите немалые на то, чтобы совершенствовать производство, но останавливаться тоже нельзя. Совершенствование производства, новые линии, модернизация, чтобы не отстать от соседей. Вот мне говорят: 4 завода Россия ввела вчера, завтра еще 3 – уже избыток появляется вашей продукции на наших традиционных рынках. Продавать все будет тяжелее, поэтому нужна модернизация. Надо мозги включать, чтобы привлечь покупателей. В вашей продукции мир будет нуждаться всегда, и потребности будут возрастать. Но, к сожалению, на наших традиционных рынках сегодня избыток подобной продукции. Продавать все сложнее, плюс – кризис, который сегодня, особенно у наших импортеров, у наших предприятий и государств, которые закупали у нас продукцию. Но вы еще как-то – не перехвалить бы вас – барахтаетесь. Нет падения производства к уровню прошлого года в денежном выражении, нет падения продаж в денежном выражении. Вы производите и реализуете на 1 человека приличные объемы. В этом году руководство ваше обещает 55 тысяч долларов на одного человека реализованной продукции. Мы ставим задачу, чтобы по стране к концу 5-летки было 60. Вы, конечно, этот показатель превзойдете.

Конечно, у нас сейчас не очень время хорошее для модернизации, поскольку кризисные явления и в Европе, и в Америке, но в Америке меньше. Чуть меньше в Азии, но тоже самое. Ну а Россия и другие постсоветские республики просто обвалились. Но, тем не менее, я требую, чтобы не останавливались, чтобы модернизация эта шла, потому что из кризиса выйдем, рано или поздно, но тогда будет очень сложно разворачиваться.

Для удешевления производства, по словам Главы государства, необходимо быстрее переходить на использование отечественного сырья вместо импортного. Это также поможет решить проблему и с валютой. Сегодня ситуация на финансовом рынке Беларуси стабилизируется, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

То, что у нас нет, то, конечно, мы будем покупать для вашего производства. То, что мы можем сделать – вы ставьте задачу. Ставьте эту задачу, требуйте от правительства, и я буду поддерживать вас в этом плане. Но мы вас будем поджимать, чтобы вы использовали собственные ресурсы. Для чего? Ну, самое главное, мне, как президенту, важно, что вы дадите работу другим предприятиям. Вы поднимите другие предприятия, коль на их продукцию будет спрос. Это очень важно. Во-вторых, это значительно дешевле. Почему мы должны закупать где-то пески, глины, к примеру, каолины, и так далее, и кормить других людей? Мы должны это у себя производить. Ну это и валюта! Та проблема, которую мы героически пытаемся решить. Вы бегаете по обменникам и ждете некой девальвации. Просто вам советую – не делайте этого и не ждите. Мы поставили перед собой главную задачу - не допустить никаких обвалов! И мы видим, что ситуация стабилизируется. Поэтому, не надо бегать. Но причина ведь здесь, в производстве. Надо использовать свои ресурсы.

Деревообработка – у нас лес не вырубается 100% спелый для того, чтобы произвести для строительства необходимый товар и доля того, чтобы произвести мебель. У нас это производство развито. И леса у нас перестаивают. Поэтому надо усиливаться. Поэтому все деревообрабатывающие предприятия сегодня интенсивно модернизируются. Там, где начальники этого не понимают, - вы видели в Борисове, что произошло. Точно так будет и на других предприятиях. Должны придти те люди, которые понимают, что надо делать. А если не понимают, то должны делать, что им скажут другие. Но тем более, если президент принимает решения и кому-то, знаете, не хочется выполнять, то лучше сам уйди тихонько, чтобы я тебя или в тюрьму не сажал, или куда-то не отправлял. Вот простая логика житейская.