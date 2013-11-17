Александр Лукашенко требует уплотнять Минск не за счет небольших дворов

Новости Беларуси. Склад, где все происходит быстро, автоматически, контакт продукции с человеком сведен к минимуму, и в то же время с этим товаром «проворачивается» огромное количество операций. Вплоть до таможенного оформления и отправки в магазин. Это и есть современный логистический центр. Площадка важная и для казны производителя, и для кошелька потребителя. Правда вторые, пока, в Беларуси этого не чувствуют.

Вячеслав Довнар, генеральный директор транспортно-логистической компании:

В европейских странах складские, разгрузочно-погрузочные работы в себестоимости продукции занимают 5-7%. У нас доходит до 25 процентов.

Центров должно быть больше. Поэтому государство реализует объемную госпрограмму развития логитстики. Так же зарабатывают бизнесмены. Цель у всех общая — остановить транзитный груз на своей территории.

Геннадий Савилов, исполняющий обязанности директора транспортно-логистической компании:

Чтобы они пользовались нашими услугами по растомаживанию, очистке, переупаковке. Чтобы средства они оставляли здесь.

Алексей Мартиненок, СТВ:

Окно в Таможенный союз: заслужить такой статус Беларусь просто обязана. Заставить иностранные товары проходить таможенные процедуры в нашей стране — значит получить дополнительную прибыль. Проще говоря, снять сливки с импорта в огромный общий рынок Беларуси, России и Казахстана.

В Беларуси такие здания начали появляться сравнительно недавно — пять лет назад. В то время как в Европе таким образом начали налаживать логистику большой торговли еще в девяностых годах прошлого века.

Валентин Чеканов, министр торговли Республики Беларусь:

Сегодня в Литве 13 логистических центров, то есть, на уровень логистических центров мы вышли. Но сегодня, если взять на тысячу жителей, у нас 30 квадратных метров складских помещений логистических центров. Показатель такой в Польше - 300 квадратных метров, в Германии - 800. Поэтому есть куда стремиться, есть куда идти.

Программа развития логистической системы Беларуси просчитана до 2015 года. К этому времени в стране должны открыться десятки таких центров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Король, генеральный директор РУП «Белтаможсервис»:

Такой логистический центр, площадью 11 тысяч метров квадратных, будет давать годовую выручка 180 млрд. Из них 64 миллиарда - поступление налогов. 66% этой выручки - будет валютное поступление в страну. Соответственно, в обязательной продаже все выгоды для государства.

На сегодняшний день этот логистический центр под Минском — самый современный в Беларуси. Для сортировки грузов используется исключительно новейшая техника.

Алексей Мартиненок, СТВ:

Здесь можно увидеть в работе уникальный погрузчик. Таких машин в Беларуси всего две, стоит он миллион долларов. И может поставить один на другой пять таких контейнеров.

Во время таких посещений президента традиционно присутствуют высокие чиновники. И зачастую затрагиваются самые разные темы. Так получилось и на этот раз. Александр Лукашенко поднял вопрос внешнего облика столицы и окрестностей.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Порядок надо наводить тоже. Вот так вот, как здесь примерно - красивые дома и частные, и общественные, еще какие-то, наверно. Надо наводить порядок. Вот у нас сейчас все больше возрастает требование - землю дай, землю дай, там будем строить что-то и так далее. Надо уплотняться. Прежде всего, в городе надо уплотняться. Но не за счет того, что двор есть, люди привыкли жить там, и двор небольшой. Нет, надо среди двора еще девятиэтажный дом поставить, обозлить людей, разрушить этот уклад жизни. Не в этом дело. У нас столько этих кусков земли внутри кольцевой дороги за счет чего можно уплотняться, не со считаем. И вот я еду и смотрю. Так случилось, что в свое время об этом не думали - понастроили линий электропередач и эти каракатицы стоят вдоль и поперек города. Если есть инвестор и его удовлетворяют эти земли под ЛЭП, пускай берет, прокладывает кабель ближе к кольцевой дороге, где никогда не будем строить, и вовлекает эту землю в оборот. То есть, надо разумно подойти к тому, чтобы окончательно сформировать облик города, чтобы красиво было, и вокруг него.

Также должно стать больше многоуровневых стоянок для автомобилей вблизи «кольцевой». Есть вопросы и к придорожной рекламе с точки зрения эстетики. По этой же причине президент обратил внимание и на некоторые торговые площадки.

Александр Лукашенко:

Рынки, магазины, гипермаркеты - они сосредоточены тоже где-то ближе к кольцевой дороге, дальше кольцевой - не важно. И там стоят, так называемые, палатки, забегаловки и туалеты - иначе не назовешь. И когда посмотришь, свистопляска: одна крыша выше, другая ниже. Извини меня, полный бардак. Надо в течении первого полугодия будущего года на всех рынках, там где есть эти точки торговые, малые торговые точки, разные навесы, надо их подстричь под одну гребенку, чтобы они красиво смотрелись.

Логистический центр, образно говоря - «фильтр» для денег. Товары, которые импортируются в Таможенный союз, в частности, из Европы неизбежно проходят через Беларусь. Растаможить их на своей территории — значит снять сливки с доли импорта в огромный общий рынок Беларуси России и Казахстана. Пока же наш уровень логистики делать этого не позволяет.

Александр Якобсон, председатель Комитета госконтроля Республики Беларусь:

От того, что у нас много центров и все они не самые нужные - весь транзит, который сегодня идет через Беларусь - проходит через логистические центры около 1%.

Александр Лукашенко:

Да, а деньги везут в Россию, там их оставляют. То, что мы можем взять от этого гигантского государства, грузопотока, который идет на Россию, да и на Украину часть, и так далее, Казахстан и дальше, мы ничего практически не берем. 1% и то, какие услуги оказываем, не все. Поэтому мы не хоти взять хорошие деньги.

Тут же были обозначены проблемы, с которыми пришлось столкнуться на практике. Развитие относительно новой для Беларуси отрасли показало слабые места. В частности, по мнению председателя комитета госконтроля, важно разграничить законодательно понятия «склад» и «логистический центр».

Александр Якобсон, председатель Комитета госконтроля Республики:

Надо определить понятийный инструмент - что такое «логистический центр». А то идут на какие уловки? Допустим, «Кристалл». Назвал логистическим центром, а построил обычный склад. Юридическое лицо берет туда излишки продукции отправляет и вроде он чист. То есть должно быть в законодательстве, что такое «логистический центр транспортный», что такое «оптовый».

Юрий Король, генеральный директор РУП «Белтаможсервис»:

Надо разобраться с целым комплексом нашего законодательства, на сегодняшний день приблизить его к стандартам логистики европейской и даже российской, где мы чуть-чуть подотстали. Это не только транспорта касательно, это и налоговые кодексы, и наша бухгалтерия сложная, это и банки наши, и так далее.

Доля, которой транспортники каждый год пополняют копилку ВВП составляет примерно пять процентов. Хотя потенциал огромный. Этот отдельный проект, по словам специалистов, может окупиться всего за шесть лет. А когда выполненная госпрограмма даст свои плоды — можно ждать весомую прибыль. Двигателем в развитии логистики в стране по мнению Президента должно быть именно государство.

Александр Лукашенко:

Никакие инициативным образом частники не заменят, если мы это не сделаем. Другое дело, мы можем продать этот центр, если придут способные люди. Мы можем продать. То есть мы будем иметь еще деньги, чтобы такой же центр построить. Если придет человек и мы ничего при этом не потеряем. Но была принята программа для того, чтобы идти этим путем. Я не хочу сейчас спрашивать, ты (Петру Прокоповичу - прим. ред.) не занимался этим, премьера нет и вице-премьера нет того, который этим должен заниматься (они в командировке). Но я должен сказать и ты им передай - будет то, что с деревообработкой. Я вам просто "отвинчу головы, под мышку положу" и вы, если сможете, пойдете. Я вам не прощу это. Это бешенные деньги. Это колоссальные деньги. Это 8 лет - я уверен, что за 6, 5-7 максимум - окупят. Что такое, что проект окупается за 6 лет?! А мы еще думаем - надо не надо, привлечь не привлечь. А потом я у вас спрошу: а как же вы их привлекали? Последнее заседание вице-премьер провел (после Кобякова назначен новый вице-премьер) - аж 30 минут. Собрались, 30 минут посмотрели друг на друга и разошлись. Вот как правительство работает по выполнению программы по строительству логистики в нашей стране.

Петр Прокопович, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Александр Григорьевич, у нас на программу осталось еще два года. И за два года вся программа будет обеспечена.

Сейчас этот логистический центр под Минском — самый современный в Беларуси. Начал работать месяц назад. Для сортировки грузов используется исключительно новейшая техника. Есть в арсенале и такая уникальная машина. Стоит миллион долларов, в стране таких всего две. В работе с железнодорожными грузами просто незаменима: может поставить один на другой пять контейнеров. Возможно, в перспективе и эта техника будет помогать кому-то в бизнесе.

Частно-государственное партнерство у транспортников уже налажено. Например, логистический центр под Раковом первым в стране получил статус биржевого склада. Значит, здесь могут обрабатываться все товары, которые проходят через белорусскую универсальную товарную биржу. Клиент может приехать на склад, выбрать продукт, тут же купить и решить что с ним делать дальше. Более того, появилась сеть современных складов за границей. Где представлены белорусские товары. И это отличная возможность реализации для госпредприятий реализовать.

Вячеслав Довнар, генеральный директор транспортно-логистической компании:

Сегодня европейцы могут приехать на такой логистический центр в Германии, в Швейцарии, в Алма-те мы открыли такой склад. +1340 Очень удобно прямо там заключить соглашения, заключить сделки и точно так там же мы готовы предоставить такую логистику.

Так же и с обучением специалистов. Здесь, на базе частного центра, был создан филиал кафедры «Экономика логистики». Это дает возможность для студентов ВУЗа проходить практику на реальном объекте.

Вячеслав Довнар, генеральный директор транспортно-логистической компании:

Многие из них придут к нам на работу. И мы уже видим, насколько они подготовлены к дальнейшей работе.

Зарплата логиста уже сейчас выше, чем средняя по стране. Несмотря на то, что свои выпускники с высшим образованием появятся только в будущем году. Потребность есть: один логистический центр — это от трехсот до пятисот новых рабочих мест.

Один из ключевых моментов, благодаря которым логистические центры так популярны — возможность на месте оформить все таможенные процедуры. Специальная информационная база расскажет о товаре и ее владельце. Таможенники сразу могут просчитать риски, а владелец груза мгновенно узнаёт, что доставка прошла успешно. Если раньше перевозчику зачастую приходилось оформляться сутками, теперь - на все про все — меньше часа.

Здесь же, в отделе таможенного оформления, президенту вручили символическую печать.

Такой же штамп можно увидеть и на этих коробках. Склад с готовой к отправке продукцией — следующий пункт маршрута президента. Здесь всё автоматизировано. Каждая партия товара имеет собственный штрих-код, по которому погрузчики сразу находят конкретную коробку в этих многоэтажных лесах.

Главный плюс этого логистического центра — ценовой. За работу с грузом здесь придется заплатить максимум 95 евро. Это в 4 раза дешевле, чем в Казахстане, и в 7 раз ниже российского тарифа. А вот доработать моменты, связанные с бюрократическими проволочками и, если надо, внести предложения по совершенствованию законодательства к концу года поручил президент. Только тогда можно будет говорить о полноценной работе белорусской транспортной системы.