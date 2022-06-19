«Непростое время». Как МАРТ сдерживает рост цен на продукты и кто может получить скидку в магазинах?

Новости Беларуси. В Беларуси продовольственная безопасность приравнена к национальной, то есть государство полностью обеспечивает и будет обеспечивать продуктами и всеми товарами, которые необходимы для комфортной жизни, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Учитывая нынешнюю ситуацию в мире, подорожание – предсказуемый побочный эффект. Александр Лукашенко связывает рост цен в основном с внешними факторами, но на неделе глава государства в очередной раз предупредил всех заинтересованных: наживаться на этом никому не позволено. Все службы и ведомства сейчас работают над защитой наиболее уязвимых слоев населения. Включают защитные механизмы: регулярные мониторинги цен, контроль за ценообразованием. Министерство антимонопольного регулирования и торговли и представители крупных торговых сетей подписали дополнительное соглашение о предоставлении тем, кому это действительно нужно, 10-процентной скидки на социально значимые товары. Его действие продлено до конца года. О реальном эффекте от мониторинга, росте цен и мерах, которые принимают специалисты для нашей с вами экономической безопасности, поговорили с главой МАРТ. Торговые организации согласились поддержать социально уязвимые слои населения

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Эта мера стала популярной для многих людей в Беларуси. Конечно, мы получали обращения граждан с вопросом: а что будет дальше? Собрали торговые сети, обсудили с ними эту ситуацию: могут ли они на себе дальше этот груз социальной ответственности нести, и достигли общего решения, что да, времена непростые, поэтому здесь государственно-частное партнерство должно показать себя в действии. Поэтому под руководством МАРТа было проведено совещание, и торговые организации согласились продолжить эту скидку и поддержать социально уязвимые слои населения в это непростое время. Напомню, что по итогам полугодия активировано более чем 1,3 миллиона карточек и социальная помощь уже оказана со стороны торговых организаций на сумму порядка 10 миллионов рублей. «Любой гражданин, который попадает под определенную категорию». Кто может претендовать на скидку в магазинах?