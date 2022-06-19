«Непростое время». Как МАРТ сдерживает рост цен на продукты и кто может получить скидку в магазинах?

Новости Беларуси. В Беларуси продовольственная безопасность приравнена к национальной, то есть государство полностью обеспечивает и будет обеспечивать продуктами и всеми товарами, которые необходимы для комфортной жизни, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Учитывая нынешнюю ситуацию в мире, подорожание – предсказуемый побочный эффект. Александр Лукашенко связывает рост цен в основном с внешними факторами, но на неделе глава государства в очередной раз предупредил всех заинтересованных: наживаться на этом никому не позволено.
Все службы и ведомства сейчас работают над защитой наиболее уязвимых слоев населения. Включают защитные механизмы: регулярные мониторинги цен, контроль за ценообразованием. Министерство антимонопольного регулирования и торговли и представители крупных торговых сетей подписали дополнительное соглашение о предоставлении тем, кому это действительно нужно, 10-процентной скидки на социально значимые товары. Его действие продлено до конца года.
О реальном эффекте от мониторинга, росте цен и мерах, которые принимают специалисты для нашей с вами экономической безопасности, поговорили с главой МАРТ.
Торговые организации согласились поддержать социально уязвимые слои населения
Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
Эта мера стала популярной для многих людей в Беларуси. Конечно, мы получали обращения граждан с вопросом: а что будет дальше? Собрали торговые сети, обсудили с ними эту ситуацию: могут ли они на себе дальше этот груз социальной ответственности нести, и достигли общего решения, что да, времена непростые, поэтому здесь государственно-частное партнерство должно показать себя в действии. Поэтому под руководством МАРТа было проведено совещание, и торговые организации согласились продолжить эту скидку и поддержать социально уязвимые слои населения в это непростое время. Напомню, что по итогам полугодия активировано более чем 1,3 миллиона карточек и социальная помощь уже оказана со стороны торговых организаций на сумму порядка 10 миллионов рублей.
«Любой гражданин, который попадает под определенную категорию». Кто может претендовать на скидку в магазинах?
Как эти карточки можно получить?
Любой гражданин, который попадает под эту категорию (инвалиды, многодетные семьи, люди, которые получают социальную помощь от государства), могут оформить данную карточку, придя в торговую организацию, предъявив соответствующие документы. Сегодня это занимает не более 15 минут.
Почему мониторинг цен проводят постоянно?
Мониторинг цен действует постоянно. Почему? Сегодня мы видим, насколько сильное влияние на экономию оказывает так называемая импортируемая инфляция. То есть это те товары, которые мы ввозим в страну, а энергоресурсы поднимают и внутреннюю цену. Поэтому здесь, чтобы не баловались наши производители или импортеры (поставщики товаров), вместе с Комитетом государственного контроля, Федерацией профсоюзов, Советом Республики проводим эти мониторинги, отслеживаем ситуацию и в целом держим всю республики под контролем.
Есть какая-то динамика, результат этой работы?
Да, по отношению к уровню прошлого года нарушения снизились на 12 %.