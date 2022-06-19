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Как Беларуси удаётся адаптироваться к санкциям? Спросили у зампредседателя концерна «Белнефтехим»

19 июня 2022 18:40
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Цены на бензин в ЕС в последнее время стали притчей во языцех, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Видеоролики из очередей на заправках, теневые схемы, чтобы заправить автомобиль у нас в стране. На что только не идут жители Европы, чтобы обеспечить себя топливом.

Юлия Бешанова, СТВ:
А вообще таких цен на бензин Запад еще не видел. Стоимость бьет все рекорды, пройдены все мыслимые психологические отметки. Всего с начала 2022 года стоимость топлива выросла больше чем на четверть.

Как Беларуси удалось адаптироваться к санкциям, спросили у представителя концерна «Белнефтехим».

Как Беларуси удаётся адаптироваться к санкциям? Спросили у зампредседателя концерна «Белнефтехим»-1

Олег Курилин, заместитель председателя концерна «Белнефтехим»:
Мы первые, кто оказался под санкциями еще с 2007 года, поэтому в определенной степени адаптировались. Конечно, сейчас уровень санкций беспрецедентный, но мы находим пути. Большинство наших предприятий не снизили объемы производства, а те, что снизили, в настоящее время занимаются переориентацией и достаточно успешно. Основной вал продукции идет в Российскую Федерацию. Понятно, переориентация и на Азию произошла.

Многие экономические проблемы напрямую связаны с ситуацией в Украине. Запасов бензина в Украине осталось на несколько дней.

# Санкции # Экономика # Олег Курилин # Юлия Бешанова # Фотофакт

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