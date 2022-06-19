Как Беларуси удаётся адаптироваться к санкциям? Спросили у зампредседателя концерна «Белнефтехим»

Цены на бензин в ЕС в последнее время стали притчей во языцех, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Видеоролики из очередей на заправках, теневые схемы, чтобы заправить автомобиль у нас в стране. На что только не идут жители Европы, чтобы обеспечить себя топливом.

Юлия Бешанова, СТВ:

А вообще таких цен на бензин Запад еще не видел. Стоимость бьет все рекорды, пройдены все мыслимые психологические отметки. Всего с начала 2022 года стоимость топлива выросла больше чем на четверть.