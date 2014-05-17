Немецкие специалисты 17 мая представили новые двигатели, которые будут установлены на машинах МАЗа

Новости Беларуси. Немецкие специалисты 17 мая представили новые двигатели, которые будут установлены на машинах крупнейшего белорусского предприятия МАЗ. Раньше это были только автобусы, теперь дошла очередь и до грузовиков.

Взаимовыгодное сотрудничество началось около 10 лет назад. Только в 2013 году с конвейера завода сошло более полутысячи машин с моторами из Германии. После площадки для презентации немецкие специалисты отправились на площадки ледовые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексндр Клинкнер, руководитель по сбыту немецкой компании:

Этим вечером наши сердца будут биться как одно. 1:1 или 2:2 в хоккее редкость, поэтому 4:3 в пользу Германии будет превосходно.

Свен Шаваллер, руководитель по сбыту немецкой компании:

Я, конечно, буду болеть за Германию, но у меня есть кое-какие сомнения и предостережения за исход игры. В любом случае это будет превосходный матч и вечер после игры.