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Немецкие специалисты 17 мая представили новые двигатели, которые будут установлены на машинах МАЗа

17 мая 2014 18:06
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Новости Беларуси. Немецкие специалисты 17 мая представили новые двигатели, которые будут установлены на машинах крупнейшего белорусского предприятия МАЗ. Раньше это были  только  автобусы, теперь дошла очередь и до грузовиков. 

Взаимовыгодное сотрудничество началось около 10 лет назад. Только в 2013 году с конвейера завода сошло более полутысячи машин с моторами из Германии. После площадки для презентации немецкие специалисты отправились на площадки ледовые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексндр Клинкнер, руководитель по сбыту немецкой компании:
Этим вечером наши сердца будут биться как одно. 1:1 или 2:2 в хоккее редкость, поэтому 4:3 в пользу Германии будет превосходно.

Свен Шаваллер, руководитель по сбыту немецкой компании:
Я, конечно, буду болеть за Германию, но у меня есть кое-какие сомнения и предостережения за исход игры.  В любом случае это будет превосходный матч и вечер после игры.

# Экономика # Международное сотрудничество # Беларусь-Германия # Олег Степанюк

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