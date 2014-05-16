Михаил Мясникович с рабочей группой по решению проблемных вопросов АПК в Могилевской области

Новости Беларуси. Кадрам на селе нужно кардинально менять стиль работы. Такое мнение высказал 16 мая премьер-министр Беларуси.

Межведомственная рабочая группа по решению проблемных вопросов АПК, созданная по поручению Президента, отправилась в Круглянский район Могилевской области.

Михаил Мясникович высказал крайнюю обеспокоенность ростом числа нерентабельных сельхозорганизаций в области. Пятая часть из них по итогам года сработала в убыток.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Негативные тенденции, которые наметились в прошлом году, к сожалению, имеют место и в текущем году. И Могилевская область первый квартал по валовому региональному продукту закончила хуже всех. 95,5% валового регионального продукта – это самые низкие показатели в стране.

Николай Попков, генеральный директор научно-практического центра по животноводству Национальной академии наук Беларуси:

Агрофирма «Вейно» – это лучшее хозяйство, на котором мы учили все кадры Могилевщины. За прошлый год «Вейно» минусовало 1435 килограмм молока. По удою оказалось 2600 килограмм. Это непростительно для Могилевского района. Что случилось в Вейно?

Пока многие из поручений, которые ранее дал глава государства, не выполнены. В частности, до сих пор не завершена реконструкция молочно-товарных ферм.

Премьер-министр также посмотрел, как решаются проблемы в агропромышленном комплексе Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Мясникович:

Там положение еще хуже в сельском хозяйстве. Там, где краткосрочные обязательства существенно превышают уже объемы выручки, там надо принимать действительно радикальные решения. Мы видим здесь два направления. Первое – это укрупнение хозяйств. И в связи с этим подготовлен один из проектов указа, который говорит о реструктуризации старой задолженности. Не прощение, не списание долгов, а именно реструктуризация.