Новости Беларуси. Индивидуальные предприниматели в Беларуси с 1 июля обязаны иметь подтверждающие документы на все товары. Соответствующий указ подписал Президент.

Распродать остатки продукции, ввезенной в Беларусь с территории Таможенного союза, по старым правилам можно до 1 марта 2015 года.

При наличии всех необходимых документов ИПэшники смогут перейти на упрощенную систему налогообложения, а также привлекать к предпринимательской деятельности не только родственников. Кроме того снимаются ограничения по количеству торговых, обслуживающих и других объектов, которые используются в их деятельности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.