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Индивидуальные предприниматели в Беларуси с 1 июля обязаны иметь подтверждающие документы на все товары

16 мая 2014 16:22
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Новости Беларуси. Индивидуальные предприниматели в Беларуси с 1 июля обязаны иметь подтверждающие документы на все товары. Соответствующий указ подписал Президент.

Распродать остатки продукции, ввезенной в Беларусь с территории Таможенного союза, по старым правилам можно до 1 марта 2015 года.

При наличии всех необходимых документов ИПэшники смогут перейти на упрощенную систему налогообложения, а также привлекать к предпринимательской деятельности не только родственников. Кроме того снимаются ограничения по количеству торговых, обслуживающих и других объектов, которые используются в их деятельности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Государственная политика в сфере предпринимательства # Государственная политика

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