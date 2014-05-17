Из-за ошибки в проектировании на белорусском предприятии простаивает новейшее оборудование, на которое было потрачено €12 млн

Новости Беларуси. Большие деньги вложены в модернизацию молочно-перерабатывающего предприятия в Хойниках. А вот отрабатывать их никак не получается. Там цех по производству работать готов, но не может. И дело не в плохом менеджменте — допущена ошибка при проектировании.

Александр Добриян, СТВ:

Согласно государственной программе развития молочной отрасли, рассчитанной до 2015 года, предприятие «Полесские сыры» должно стать настоящим локомотивом для всего агропромышленного комплекса целого региона. В модернизацию вложено более 12 миллионов евро. Однако далеко не все деньги заработали так, как нужно.



Главная гордость предприятия сегодня — новенькая линия по производству сыров. С её вводом в 2013 году на Полесье освоили выпуск не только традиционных российских сыров, но и голадских, и даже итальянского пармезана.



Анна Вергейчик, инженер по качеству:

Установка импортного оборудования польской компании позволило нам увеличить объемы производства до 7 т., улучшить качество выпускаемой продукции, расширить ассортимент.



Помимо 7 тонн сыров в сутки линия даёт до 60 тонн молочной сыворотки. До недавнего времени этот продукт в лучшем случае шёл лишь на корм скоту, в худшем — становился настоящей головной болью и рассматривался в качестве нежелательных отходов производства. Превратить отходы в доходы призван ещё один инновационный инвестпроект.



Павел Гулько начальник цеха сушки сыворотки:

Данный проект предусматривает деминирализацию этой сыворотки с разной степенью деминирализации, что позволяет получить сыворотку, которая востребована на современном мировом рынке.

Заработать новый цех должен был ещё в декабре 2013. Однако сроки пришлось перенести на целый год.

Александр Лысенков начальник управления Комитета государственного контроля Гомельской области:

На завершающем этапе проекта было установлено, что проектно-сметной документацией не были предусмотрены локально очистные сооружения, напольный коллектор, канализационно-насосная станция, которые должны были утилизировать отходы переработки сыворотки. В настоящее время работы по возведению напольного коллектора и канализационно-насосной станции ведутся.



Таким образом, новейшее оборудование в Хойниках пока сродни музейным экспонатам. Тем временем подобное производство на другом предприятии области приносит до 100 тысяч долларов выручки ежемесячно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.