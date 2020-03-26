Николай Лузгин: «Физлицам будет легче работать с банками по пролонгации ранее полученных кредитов»

Новости Беларуси. Национальный банк одним из первых инициировал меры реагирования на внешние факторы риска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одно из последних решений, в частности, призвано обеспечить в этих условиях поддержку банками реального сектора экономики.

До конца года смягчены ограничения банков по кредитованию предприятий. Также снижены требования по достаточности валютной выручки для погашения кредитов в иностранной валюте, упрощены условия по созданию резервов. Ряд чётких рекомендаций коснулся и обычных граждан.

Николай Лузгин, председатель Совета Ассоциации белорусских банков:

По физическим лицам – да, есть рекомендации Нацбанка по возможности пролонгации выданных кредитов. Если у клиента есть какие-то трудности, тем более сейчас кто-то уходит на удаленный доступ, кто-то уходит в отпуск. Некоторые отрасли попадают в сложное положение.

Но в данном случае физлицам будет легче работать с банками по пролонгации ранее полученных кредитов. В целом, это направлено на облегчение деятельности реального сектора экономики в этих сложных условиях, т.е.

банкам просто-напросто легче выдавать, пролонгировать кредиты, чем это было до настоящего времени.

Мы считаем, что эти меры, видимо, достаточны, но по мере развития ситуации могут быть приняты дополнительные меры.