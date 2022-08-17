Наше масло – холодного отжима, самое полезное. Насколько перспективно выращивание подсолнечника в Беларуси?

Новости Беларуси. В борьбе за урожай, а еще и за прибыль, сельхозпроизводители идут на эксперименты. Южные регионы отводят гектары под подсолнухи, чтобы прежде всего обогатить рацион буренок и повысить объемы производства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Каждый год Беларусь импортирует порядка 600 тысяч подсолнечного шрота и 100 тонн подсолнечного масла из Украины и России. А ведь погода в Беларуси давно шепчет: можем и сами вырастить. Можем ли на самом деле и так ли солнечны желтые шляпки в Беларуси, знает Кристина Протосовицкая.

Леонид Заяц, заместитель премьер-министра Беларуси:

Как правило, из наших гибридных сортов получается высокое кислотное число и кадмий повышенный, годится только на технические цели. Рисковать сегодня этим подсолнухом – можно проблему нажить, чтобы люди смеялись. Подсолнечнику быть? Вот что на этот вопрос ответили Президенту (подробности здесь).

Уже семь лет подсолнечник на зерно выращивают в хозяйстве «Достоево» Ивановского района. Сходу рискнули и засеяли за раз 120 гектаров. В первый год прополка стала проблемой. Эксперимент оказался не самым удачным: на круг собрали 18 центнеров с гектара. Но рентабельность порядка 30 процентов убедила продолжить. Сегодня в Ивановском районе под солнечную культуру отвели почти полтысячи гектаров. «Достоево» задало тренд для других хозяйств, а местный агроном Олег Степанович стал своего рода экспертом.

Олег Помазанский, главный агроном сельхозпредприятия «Достоево»:

Честно говоря, сам учился. Подсолнухи в Беларуси не сильно развиты. Методом ошибок и проб. Первыми эксперименты с подсолнечником в Беларуси начали ставить в Гомельской области. Но то ли погода подвела, то ли энтузиастов не нашлось – промышленно реализовать проект не удалось. В Ивановском районе, получив выгоду однажды, идею поддержали. В 2021 году в «Достоево» подсолнух даже догнал в урожайности рапс, при этом хлопот с обработкой меньше.

Одна семечка подсолнуха дешевле, а при равной отдаче есть повод задуматься. Подсолнухи устойчивы, правда, требуют много калия. А вот нарекания на то, что он обедняет почву, спорные. При правильном севообороте и с учетом, что вегетативная масса идет в землю. Агроном убежден: если адаптировать уход под свои почвы, подсолнух не доставит хлопот. Олег Помазанский:

Два российских гибрида присутствует на моих полях – это «Светлана» и «Донской». И наш белорусский гибрид «Гелиос». На поле, где мы сейчас стоим, посеян белорусский гибрид. В целом, считаю, неплохой. Рентабельность по подсолнуху, даже если получу 20 центнеров с гектара, будет не меньше рапса.

В хозяйстве большое поголовье скота – для кормов нужно закупать немало шрота. Одна тонна стоит почти в два раза дороже, чем самостоятельное выращивание подсолнечника. А белковый компонент – основа для приготовления качественных кормов и увеличения надоев. К слову, Ивановский район по этому показателю один из лидеров в стране.

Вадим Пернач, директор сельхозпредприятия «Достоево»:

Подсолнух – это масличная культура. Позволяет получить нужный белок для кормления крупного рогатого скота. И масло реализуем дальше на бирже, на рынках, тоже дополнительный доход получаем. Что касается конкретно нашего масла – это холодный отжим. Специалисты должны понимать – это самое полезное. Все остается в масле. Переработку пока не наладили, сдаем сырцом. Стоимость хорошая, в пределах 1 100 – 1 200 долларов за тонну масла. Белорусский климат на юге действительно позволяет вырастить подсолнечную плантацию, да и гибриды стали более выносливыми. Правда, этот же климат может и погубить культуру ближе к уборке – на фоне осенней избыточной влаги на шляпках могут развиваться болезни.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Жмых подсолнуха содержит более 30 % белка и 250 литров масла на тонну. Преимущество налицо, да и сезон уборки наступит в сентябре, что экономит силы аграриев в основную страду. Но есть один нюанс. С каждым днем головки опускаются, а к сентябрю становятся хрупкими, так что угрозой для урожая становится ветер либо дождь. На поле 200 гектаров. Нужно минимум три жатки, чтобы убрать все в самые короткие сроки.

Почему на полях страны подсолнечник есть, а своего масла в арсенале белорусских хозяек нет – вопрос логичный и резонный. Александр Лукашенко не раз поднимал эту тему, анализируя процесс импортозамещения. Объективных сложностей с производством отечественного масла несколько.

В их числе – не совсем подходящее сырье, трудности переработки и высокие затраты. Но ситуация не безвыходная, считают ученые. Климат на юге страны вполне подходящий для возделывания культуры, да и с переработкой можно поэкспериментировать. Так что при правильном подходе и соблюдении технологий подсолнечному маслу made in Belarus быть.