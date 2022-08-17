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На БУТБ аккредитован первый брокер из Пакистана

17 августа 2022 17:15
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Новости Беларуси. На Белорусской универсальной товарной бирже аккредитовался первый биржевой брокер из Пакистана. С конца 2021 года компания выступала на экспортных биржевых торгах с пилопродукцией в качестве посетителя. Решение о необходимости получения нового статуса продиктовано расширением сферы интересов на товарном рынке Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На БУТБ аккредитован первый брокер из Пакистана-1

Уже есть список товаров, которые можно будет поставлять из нашей страны в Пакистан и наоборот. Продуманы вопросы логистики, возможности беспрепятственного проведения банковских платежей. В планах выйти на оборот в 150 миллионов долларов. Помимо секции лесопродукции, в качестве брокера компания сможет представлять интересы своих соотечественников на торгах нефтехимией, сельхозпродукцией, промышленными и потребительскими товарами и на площадке импортозамещения.

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# Международное сотрудничество # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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