На БУТБ аккредитован первый брокер из Пакистана

Новости Беларуси. На Белорусской универсальной товарной бирже аккредитовался первый биржевой брокер из Пакистана. С конца 2021 года компания выступала на экспортных биржевых торгах с пилопродукцией в качестве посетителя. Решение о необходимости получения нового статуса продиктовано расширением сферы интересов на товарном рынке Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже есть список товаров, которые можно будет поставлять из нашей страны в Пакистан и наоборот. Продуманы вопросы логистики, возможности беспрепятственного проведения банковских платежей. В планах выйти на оборот в 150 миллионов долларов. Помимо секции лесопродукции, в качестве брокера компания сможет представлять интересы своих соотечественников на торгах нефтехимией, сельхозпродукцией, промышленными и потребительскими товарами и на площадке импортозамещения.