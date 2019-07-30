26 соглашений и более 20 контрактов: первые итоги работы I Форума регионов Беларуси и Узбекистана

Новости Беларуси. 26 прямых соглашений между регионами и более 20 коммерческих контрактов. Также подписан Пакет межрегиональных соглашений о сотрудничестве в торговой, научной и гуманитарной сферах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Щёткина о Форуме Беларуси и Узбекистана: «Цель выставки – расширение сотрудничества и контактов между нашими отраслями» Такие результаты принес второй день первого Форума регионов Беларуси и Узбекистана. Завершит форум встреча президентов обеих стран.

Об историческом событии в отношениях двух стран расскажет корреспондент Евгений Поболовец.

В эти дни в Минске от узбекских и белорусских бизнесменов журналисты часто слышали слово «впервые». Впервые не только сам форум проводят в таком формате, впервые наши взаимоотношения выходят на такой уровень. Новая эра партнерства, десятки контрактов и амбициозная цель – полмиллиарда долларов США товарооборота между странами уже к концу 2019 года.

Садык Сафаев, первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана:

Сегодня мы видим, какой огромный потенциал заложен в этом направлении. Когда города, области напрямую контактируют без лишней бюрократии. Со знанием положения дел на местах, нужд людей и экономик решают конкретные вопросы.

Марианна Щеткина, заместитель председателя Совета Республики Беларуси:

Уже подписано 26 соглашений между регионами, в работе более 20 коммерческих контрактов. Мы можем точно сказать, что это новый этап в отношениях Узбекистана и Беларуси.

30 пунктов дорожной карты. Инвестиции и производственная кооперация. Машиностроение, АПК, пищевая, фармацевтическая и легкая промышленность, транспорт и, конечно же, IT-сфера. Что важно, за общими фразами – конкретный результат. Это и совместный проект МТЗ и Ташкентского завода сельскохозяйственной техники (5000 тракторов в год). Это и завод по переработке молока мощностью 50 тонн в сутки на «Здравушка-Ташкент», и там же – ферма на тысячу голов. Успешно поставляются самосвалы БелАЗ.

Как следствие, товарооборот между Минской и Ташкентской областями только за первые пять месяцев 2019 года вырос в три раза. Евгений Поболовец, СТВ:

Чем для обоих государств может быть выгодно такое взаимное сотрудничество, покажем на простом наглядном примере. Одна и та же продукция, одно и то же качество, но при этом разная упаковка.

Представьте, что такой упаковкой ограничен рынок сбыта в Беларуси.

А это – уже рынок сбыта Узбекистана и стран, прилегающих к нему. За счет создания кластеров рынки сбыта можно быстро и эффективно увеличивать в несколько раз.

10 миллионов в Беларуси и 100 – Узбекистан и сопредельные к нему государства. О выходе на новые рынки сбыта как о главной цели сотрудничества говорят обе стороны. И уже делают реальные шаги. Завершают создание совместного фармацевтического предприятия в Узбекистане, первые отгрузки обещают уже в 2020 году. С нашей стороны интерес проявили 11 предприятий – мы нарастим свое присутствие как на узбекском, так и афганском рынке. Интерес наших партнеров – лекарственная безопасность. Многие таблетки и капсулы, которые мы отгружаем, в Узбекистане не производят.

Сардор Кариев, директор агентства по развитию фармотрасли Узбекистана:

Только рынок Узбекистана, не считая соседние страны, – больше миллиарда. По оценкам специалистов в ближайшие годы в Центральной Азии фармацевтрынок будет превышать 6-7 миллиардов долларов. Ближайшие 5-10 лет, если белорусские фармкомпании будут активны, то, я думаю, 500-600 миллионов рынок они могут завоевать, локализовывая свою продукцию в Узбекистане.

Кластеры, совместные производства – перспектива развития не только в фармацевтике. В промышленной кооперации сегодня тоже не просто сборка – это уже полномасштабное производство. Местное сырье, комплектующие. По этому пути идут МАЗ, «Гомсельмаш» и МТЗ. И рынки сбыта соответственно: помимо постсоветских стран Пакистан и Афганистан.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Мы выходим на новые формы работы – создание кластеров по полному технологическому циклу. Сейчас это обсуждается, допустим, по обуви, по текстильным делам. Это более совершенные формы взаимоотношений. Не только инвестиционное и даже инновационное сотрудничество, а именно создание финансово-промышленных групп.

И хоть пока еще остаются нерешенные вопросы по тарифам и есть различия на законодательном уровне, такой формат сотрудничества между странами признан успешным. Проводить общение на уровне регионов – своего рода ноу-хау Беларуси. По этому же пути мы в свое время начинали работать с Россией и Украиной, сегодня также работаем и с Польшей.