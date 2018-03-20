«Наша цель – выпускать продукт мирового уровня». Линейка легковых автомобилей «БелДжи» пополнится двумя моделями

Новости Беларуси. Еще двумя моделями пополнится линейка отечественных легковых автомобилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Завод «БелДжи» презентует их до конца 2018 года. Об этом сегодня, 20 марта, рассказали в Министерстве промышленности. Итак, на рынке появится еще один кроссовер и седан. И, как обещает производитель, машины будут в бюджетном ценовом сегменте. Главная задача для предприятия – создание конкурентоспособных на мировом рынке автомобилей. Эта стратегия поможет занять свою долю.

Геннадий Свидерский, первый заместитель министра промышленности Беларуси:

Наша цель – выпускать продукт мирового уровня, поскольку у нас самый современный завод построен по производству легковых автомобилей, создать нужную инфраструктуру сервиса, продажи, финансового обеспечения наших клиентов. Мы боремся за то, чтобы легковые автомобили стали в том числе визитной карточкой нашей страны. В зависимости от комплектации, цена на кроссовер стартует от 35 тысяч рублей. Интерес к «Джили» растет. На внутреннем рынке продано уже более 300 автомобилей. А с 20 марта у белорусов появилась возможность приобрести внедорожник от «БелДжи» на очень выгодных условиях. Запущена программа льготного кредитования на покупку.

Елена Демиденко, исполнительный директор ОАО «БПС-Сбербанк»:

Условия очень привлекательные. Белорусы уже давно привыкли к тому, что кредиты, которые сегодня предоставляются нашими банками, не имеют подводных камней. Это действительно так. В среднем, срок кредитования на автомобили будет значительно ниже, чем мы предлагаем сегодня на максимальный срок – 7 лет. Потому что у клиента есть возможность досрочного погашения, при этом проценты он платит только за фактическое время пользования кредитом. Клиент может взять кредит в размере до 90 % от стоимости автомобиля. Всё зависит только от его возможностей и потребностей.