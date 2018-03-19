Новости экономики за 19.03.2018

Новости Беларуси. Как кредитные рейтинги страны укрепляют белорусскую экономику, кто в мире в лидерах-экспортерах черной икры и что объединяет сахарный тростник и детские игрушки? Ответы в программе Новости «24 часа» на СТВ. С начала 2018 белорусская экономика показывает рост почти в 6 % по сравнению с показателями 2017 года. Это подтверждают и исследования международных рейтинговых агентств.

Так, накануне Moody’s повысило кредитный рейтинг Беларуси (впервые за последние 7 лет). Специалисты говорят об улучшении внешней ликвидности страны, в том числе за счет размещения еврооблигаций. Кроме того, эксперты учли снижение дефицита платежного баланса. Что дает стране повышение кредитного рейтинга? Во-первых, можно привлекать заемные средства по более низким ставкам, во-вторых, растут инвестиции в активы страны. ЧЕРНЫЙ ДЕЛИКАТЕС Беларусь теперь в списке экспортеров черной икры наряду с традиционными мировыми поставщиками деликатеса – Россией и Ираном, Китаем и Саудовской Аравией. В 2017 году Беларусь добыла около тонны черной икры. На территории страны ее производством занимаются 9 хозяйств. В России 400 осетровых ферм, в Китае – порядка 1500. По данным Всемирного общества сохранения осетровых, к 2020 году Поднебесная выйдет на производство 400 тонн черной икры в год.

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