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В 2018 минчане подали почти наполовину больше налоговых деклараций, чем в 2017

19 марта 2018 21:08
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Новости Беларуси. Налоговая служба Минска подвела итоги подачи деклараций. Больше 10 тысяч документов оформили минчане, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Это почти наполовину больше, чем за прошлый год. Почти сотня «отчетов» – в электронном виде. К маю специалисты налоговой подведут итоги этой кампании и озвучат сумму самого крупного годового дохода.

В 2018 минчане подали почти наполовину больше налоговых деклараций, чем в 2017-1

Виктория Дакуко, главный государственный налоговый инспектор налогообложения физических лиц ИМНС по Минску:
Одним из новшеств 2018 года явилась возможность предоставления гражданами налоговых деклараций удаленно, не посещая налоговую инспекцию, посредством интернет-сервиса «Личный кабинет плательщика для физических лиц».

В 2018 минчане подали почти наполовину больше налоговых деклараций, чем в 2017-4

Кстати, 19 марта в столице началась акция «Заплати налоги – работай честно». Горожан, располагающих информацией о нелегальной деятельности, призывают обратиться в налоговую инспекцию и сообщить о нарушении.

# Экономика # Налоги # Фотофакт # Виктория Дакуко

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