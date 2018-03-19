В 2018 минчане подали почти наполовину больше налоговых деклараций, чем в 2017

Новости Беларуси. Налоговая служба Минска подвела итоги подачи деклараций. Больше 10 тысяч документов оформили минчане, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Это почти наполовину больше, чем за прошлый год. Почти сотня «отчетов» – в электронном виде. К маю специалисты налоговой подведут итоги этой кампании и озвучат сумму самого крупного годового дохода.