Камеры фотофиксации могут перевести в непрерывный режим работы, чтобы проверять наличие техосмотра

Новости Беларуси. Это позволит контролировать не только скорость, но и своевременность прохождения техосмотра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские парламентарии разработали проект указа, одна из задач которого – выявлять с помощью спидкамов автомобили без техосмотра. Уведомления о штрафе за отсутствие техосмотра нарушители будут получать, как и за превышение скорости, по почте.

Так называемое письмо счастья будет приходить исключительно хозяину автомобиля. Штраф будет фиксированным – две базовые величины или 49 рублей. Протокол об административном правонарушении составляться не будет.