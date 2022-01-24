Нарастить объёмы и расширить линейку продукции. Как белорусские предприятия развивают импортозамещение?

Введенные ограничения позволили белорусским предприятиям скорректировать линейку выпускаемой продукции и по некоторым позициям увеличить объем производства. Но и это не предел. Как утверждает бизнес-сообщество, в нашей стране давно действует программа импортозамещения и отечественные товары в состоянии заменить европейские и американские аналоги как по качеству, так и по стоимости продукта.

Юрий Витрюк, директор Малоритского консервноовощесушильного комбината:

Чтобы иметь своего покупателя, ты должен постоянно поддерживать качественный продукт. Сегодня предприятие на протяжении последних 15 лет постоянно модернизируется, что дает нам значительное продвижение как на белорусском рынке, так и на рынках за рубежом. Наше белорусское сырье было испытано в пяти независимых лабораториях – Германии, Швейцарии, Нидерландов, Польши и Франции. На что мы получили подтверждение на соответствие качественным показателям нашего сырья. Так что покупать надо именно белорусский продукт, который соответствует всем требованиям. Если сегодня возникнет такая ситуация, предприятие может нарастить свои объемы и не дать возможности, чтобы отсутствовала данная продукция на полках наших магазинов.

Эксперты отмечают и положительную динамику для предприятий, которые выступают валообразующими в своих городах. Увеличение объемов выпускаемой продукции повлечет за собой рост чистой прибыли и количества рабочих мест. А это напрямую скажется на социально-экономическом развитии региона.