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Новости экономики за 21.01.2022

21 января 2022 19:58
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Новости Беларуси. Как изменились денежные нормы расходов на питание в школах и детских садах, сколько квартир выставлено сегодня на продажу по данным Национального кадастрового агентства и как Белорусская товарная биржа рассчитывает обеспечить значительный прирост клиентов из России?

С деловым обзором дня наш экономический обозреватель Наталья Надольская в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

РОССИЙСКИЙ ЦЕНТРОБАНК ВЫСТУПИЛ ЗА ПОЛНЫЙ ЗАПРЕТ МАЙНИНГА И ОПЕРАЦИЙ С КРИПТОВАЛЮТОЙ

Российский Центробанк выступил за полный запрет майнинга и операций с криптовалютой. Регулятор настаивает, что такие активы влекут за собой значительные риски для российского финансового рынка. Граждане могут потерять вложения, сама криптовалюта похожа на пирамиды, поскольку зависит от информационного фона, а биржи нередко становятся объектами хакерских атак.

Китайский юань стал четвёртой валютой мира по объёму использования в глобальных платежах. Подробнее здесь.

Новости экономики за 21.01.2022-1

Банк России предлагает ввести запрет на вложения в криптовалюты для финансовых организаций, а также исключить использование инфраструктуры финансового рынка России для осуществления любых операций с цифровой валютой. На данный момент и граждане, и компании в России могут покупать криптовалюту на зарубежных рынках. В стране запрещен лишь выпуск токенов на отечественных площадках и использование их как средства платежа. Сейчас Россия находится на третьем месте в мире по объему майнинга криптовалют.

И напоследок официальный курс белорусского рубля по отношению к иностранным валютам. По данным Нацбанка, доллар подорожал, евро и российский рубль подешевели.

Новости экономики за 21.01.2022-4

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# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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