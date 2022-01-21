Новости экономики за 21.01.2022

Новости Беларуси. Как изменились денежные нормы расходов на питание в школах и детских садах, сколько квартир выставлено сегодня на продажу по данным Национального кадастрового агентства и как Белорусская товарная биржа рассчитывает обеспечить значительный прирост клиентов из России?

С деловым обзором дня наш экономический обозреватель Наталья Надольская в программе Новости «24 часа» на СТВ.

РОССИЙСКИЙ ЦЕНТРОБАНК ВЫСТУПИЛ ЗА ПОЛНЫЙ ЗАПРЕТ МАЙНИНГА И ОПЕРАЦИЙ С КРИПТОВАЛЮТОЙ

Российский Центробанк выступил за полный запрет майнинга и операций с криптовалютой. Регулятор настаивает, что такие активы влекут за собой значительные риски для российского финансового рынка. Граждане могут потерять вложения, сама криптовалюта похожа на пирамиды, поскольку зависит от информационного фона, а биржи нередко становятся объектами хакерских атак.

Китайский юань стал четвёртой валютой мира по объёму использования в глобальных платежах. Подробнее здесь.